Nagroda jubileuszowa to jedno z kluczowych świadczeń przysługujących pracownikom sektora publicznego. Otrzymują ją między innymi urzędnicy państwowi, członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy samorządowi. Jej wysokość zależy od długości stażu pracy oraz wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika. W niniejszym artykule omawiamy:

podstawy prawne przyznawania nagrody jubileuszowej,

obowiązujące stawki i sposób ich obliczania,

czynniki wpływające na wysokość świadczenia,

grupy zawodowe uprawnione do jego otrzymania,

zmiany, jakie wejdą w życie w 2026 roku w zakresie zasad jej przyznawania.

Nagrody jubileuszowe w budżetówce. Podstawa prawna

Nagroda jubileuszowa nie została wprost uregulowana w Kodeksie pracy, jednak jej przyznawanie wynika z przepisów zawartych w licznych ustawach szczegółowych oraz aktach wykonawczych dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Podstawę prawną do jej wypłaty stanowią między innymi:

ustawa o pracownikach samorządowych,

Karta Nauczyciela,

ustawa o służbie cywilnej,

ustawa o pracownikach urzędów państwowych,

akty prawne dotyczące służb mundurowych.

To właśnie te regulacje określają warunki nabycia prawa do nagrody, sposób jej obliczania oraz wysokość należnego świadczenia.

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym — przysługuje jedynie określonym grupom zawodowym, których uprawnienia zostały uregulowane w odrębnych ustawach i aktach prawnych. Najczęściej obejmuje ona osoby zatrudnione w sektorze publicznym, czyli tzw. sferze budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, prawo do nagrody jubileuszowej mają m.in.:

nauczyciele,

pracownicy samorządowi,

członkowie korpusu służby cywilnej,

personel medyczny,

pracownicy urzędów skarbowych,

górnicy,

bibliotekarze,

pracownicy instytucji kultury.

Wysokość oraz zasady przyznawania tego świadczenia mogą różnić się w zależności od grupy zawodowej i obowiązujących przepisów branżowych.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w 2025 roku?

Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy i stanowi określony procent miesięcznego wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia. Konkretne stawki oraz progi procentowe różnią się w zależności od przepisów regulujących poszczególne grupy zawodowe. Najczęściej jednak stosuje się jednolity, powszechnie przyjęty model naliczania nagrody jubileuszowej według długości zatrudnienia.

po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy 400% wynagrodzenia miesięcznego

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w 2025 roku

Nieco odmiennie kształtują się zasady przyznawania nagrody jubileuszowej nauczycielom. W ich przypadku obowiązują niższe stawki niż te przewidziane dla innych pracowników sfery budżetowej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela, wysokość nagrody jubileuszowej wynosi:

po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 250% wynagrodzenia miesięcznego

Zmiany w nagrodzie jubileuszowej nauczycieli w 2026 roku

25 lipca 2025 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy – Karta Nauczyciela. Jednym z kluczowych punktów tej zmiany jest podniesienie wysokości nagrody jubileuszowej dla nauczycieli z 30-letnim stażem do 300% miesięcznego wynagrodzenia oraz wprowadzenie nowej nagrody po 45 latach pracy. Takie rozwiązanie ma zbliżyć zasady obowiązujące w oświacie do tych, które funkcjonują m.in. w służbie cywilnej, administracji państwowej czy samorządowej. Zgodnie z ustawą, nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej?

Podstawą obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia, chyba że korzystniejsze okaże się to obowiązujące w dniu jego wypłaty.

Do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej wlicza się:

stałe składniki wynagrodzenia określone w miesięcznej stawce , w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody,

, w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody, składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania prawa (niezależnie od okresu, za jaki zostały wypłacone),

– w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania prawa (niezależnie od okresu, za jaki zostały wypłacone), składniki za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne, roczne) – w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy przed nabyciem prawa do świadczenia.

Do podstawy nagrody nie wlicza się natomiast:

wynagrodzenia za urlop oraz inne usprawiedliwione nieobecności,

świadczeń pozapłacowych, takich jak bony czy dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

premii uznaniowych, które nie mają charakteru roszczeniowego.

Okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej w 2025 roku

W 2025 roku – podobnie jak w latach wcześniejszych – przy ustalaniu stażu pracy uprawniającego do otrzymania nagrody jubileuszowej uwzględnia się nie tylko aktualne zatrudnienie, lecz także zakończone okresy pracy oraz inne sytuacje, które przepisy zaliczają do okresów zatrudnienia.

Do stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, wliczane są m.in.:

wszystkie zakończone stosunki pracy, bez względu na pracodawcę,

okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie współmałżonka,

czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

okres przebywania na urlopie wychowawczym.

Z kolei do stażu pracy nie wlicza się:

okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Przykład 1 Pani Anita była zatrudniona w firmie X na podstawie umowy o pracę przez 10 lat. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Po 10 latach pracy w urzędzie pani Anicie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego, ponieważ okresy zatrudnienia sumują się.

Przykład 2 Pani Anita przez 10 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Po 10 latach pracy w urzędzie pani Anita nie otrzyma nagrody jubileuszowej, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wliczana do stażu pracy.

Co się zmieni w nagrodach jubileuszowych od 1 stycznia 2026 roku?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, której projekt w maju 2025 roku został zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów, do stażu pracy uprawniającego m.in. do nagrody jubileuszowej będą wliczane nowe formy aktywności zawodowej. Oznacza to odejście od dotychczasowego, wąskiego rozumienia zatrudnienia i wprowadzenie bardziej sprawiedliwego systemu naliczania stażu.

Nowe przepisy obejmą m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej – okres samozatrudnienia zostanie zaliczony do stażu pracy, co szczególnie korzystnie wpłynie na sytuację przedsiębiorców,

– okres samozatrudnienia zostanie zaliczony do stażu pracy, co szczególnie korzystnie wpłynie na sytuację przedsiębiorców, współpracę z firmami – lata współpracy z podmiotami gospodarczymi na zasadach innych niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) będą uwzględniane,

– lata współpracy z podmiotami gospodarczymi na zasadach innych niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) będą uwzględniane, umowy cywilnoprawne – praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia, o świadczenie usług czy umowy agencyjnej również zostanie wliczona do stażu,

– praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia, o świadczenie usług czy umowy agencyjnej również zostanie wliczona do stażu, zawieszenie działalności w celu opieki nad dzieckiem – czas, w którym przedsiębiorca przerwał prowadzenie firmy z powodów rodzinnych, także zostanie uznany,

– czas, w którym przedsiębiorca przerwał prowadzenie firmy z powodów rodzinnych, także zostanie uznany, członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych – okres pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie liczony do stażu,

– okres pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie liczony do stażu, zarobkowanie za granicą – udokumentowana praca wykonywana poza Polską, nawet jeśli nie była formalnym stosunkiem pracy, zostanie uwzględniona przy obliczaniu stażu urlopowego.

Zmiany w nagrodach jubileuszowych o 2026 roku w praktyce

Jak przekładają się te zmiany na praktykę przy przyznawaniu nagród jubileuszowych? Od 1 stycznia 2026 roku pani Anita z wcześniejszego przykładu, która przez 10 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, a kolejne 10 lat pracowała na etacie w urzędzie miasta jako specjalista, po upływie 10 lat pracy w administracji również nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Wynika to z faktu, że okres samozatrudnienia – podobnie jak zatrudnienie na umowę o pracę – będzie wliczany do ogólnego stażu pracy.

W praktyce oznacza to, że pracownik będzie mógł otrzymać nagrodę jubileuszową już po 10 latach pracy etatowej, jeśli wcześniej przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą lub wykonywał inną formę zatrudnienia. Do tej pory świadczenie to przysługiwało dopiero po 20 latach pracy w ramach umowy o pracę.

Kiedy wypłaca się nagrodę jubileuszową?

Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje w dniu, w którym pracownik osiąga wymagany staż pracy uprawniający do jej otrzymania. Zasady jej wypłaty mogą różnić się w zależności od okoliczności, jednak zazwyczaj stosuje się następujące rozwiązania:

wypłata w dniu nabycia prawa do nagrody – to najczęściej spotykana praktyka,

– to najczęściej spotykana praktyka, przekazanie świadczenia przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia – gdy moment uzyskania prawa przypada między standardowymi terminami płatności,

– gdy moment uzyskania prawa przypada między standardowymi terminami płatności, wypłata po zakończeniu dłuższej nieobecności – na przykład po powrocie z urlopu wychowawczego lub chorobowego,

– na przykład po powrocie z urlopu wychowawczego lub chorobowego, realizacja świadczenia w wyjątkowych sytuacjach – np. po złożeniu przez pracownika wniosku lub dostarczeniu dokumentów potwierdzających staż pracy zdobyty u wcześniejszych pracodawców.

Czy pracownikom sektora prywatnego również przysługuje nagroda jubileuszowa?

W sektorze prywatnym nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem obowiązkowym ani powszechnie stosowanym, ponieważ brak jest jej uregulowania w przepisach prawa pracy. Jej przyznanie zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy, który może wprowadzić takie świadczenie np. w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub w indywidualnej umowie z pracownikiem. Zasady jej wypłaty mogą być oparte na wzorcach stosowanych w administracji publicznej, ale równie dobrze mogą obejmować inne okresy zatrudnienia, kwoty czy dodatkowe kryteria.

W praktyce jednak nagrody jubileuszowe w firmach prywatnych należą do rzadkości. Przedsiębiorcy z sektora prywatnego częściej preferują systemy wynagrodzeń oparte na efektywności i wynikach pracy, a nie na długości zatrudnienia.

