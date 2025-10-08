Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom sfery budżetowej co 5 lat (po 20 latach pracy – w wysokości 75 proc. wynagrodzenia, po 45 latach pracy – w wysokości 400 proc. wynagrodzenia)

Nagroda jubileuszowa to jedno z najbardziej charakterystycznych świadczeń dla pracowników sfery budżetowej. Nie jest ona bezpośrednio opisana w Kodeksie pracy, jednak jej przyznawanie opiera się na zapisach zawartych w wielu ustawach branżowych i aktach wykonawczych. Najczęściej podstawę do wypłaty tego świadczenia stanowią m.in.: ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, przepisy regulujące funkcjonowanie służb mundurowych. Prawo do nagrody jubileuszowej mają osoby zatrudnione w szeroko rozumianej sferze budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagroda ta przysługuje m.in.:

nauczycielom,

pracownikom samorządowym,

pracownikom służby cywilnej,

pracownikom służby zdrowia,

pracownikom urzędów skarbowych,

górnikom,

pracownikom bibliotek,

pracownikom instytucji kultury.

Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy i obliczana jest jako procent miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia. Konkretne kwoty i progi procentowe mogą różnić się w zależności od przepisów dotyczących danej grupy zawodowej, jednak najczęściej stosowany i najbardziej rozpowszechniony system wygląda następująco:

po 20 latach pracy 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego

Nagroda jubileuszowa co 5 lat przysługuje także nauczycielom (po 20 latach pracy – w wysokości 75 proc. wynagrodzenia, po 40 latach pracy – w wysokości 250 proc. wynagrodzenia, po 45 latach pracy - wcale)

Nieco inaczej przedstawia się to w przypadku nauczycieli. Dla tej grupy zawodowej obowiązują niższe stawki niż dla pozostałych pracowników sektora budżetowego. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, wysokość nagrody jubileuszowej kształtuje się następująco:

po 20 latach pracy 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli po 40 latach pracy jest niższa niż w przypadku innych pracowników strefy budżetowej. Ponadto na chwilę obecną pedagogom nie przysługuje nagroda jubileuszowa pod 45 latach pracy. Te dwie kwestie mają zostać wyrównane na mocy nowelizacji Karty Nauczyciela, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.

Nowelizacja Karty Nauczyciela: od stycznia 2026 r. nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy – w wysokości 300 proc. wynagrodzenia i po 45 latach pracy – w wysokości 400 proc. wynagrodzenia

25 lipca 2025 roku Sejm przyjął ustawę o nowelizacji ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wśród wprowadzonych zmian znalazło się podniesienie wysokości nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy do poziomu 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia oraz dodanie nowego świadczenia – nagrody za 45 lat pracy. Rozwiązanie to zrówna sytuację nauczycieli z pracownikami samorządowymi, urzędnikami państwowymi oraz członkami służby cywilnej. Zgodnie z zapisami ustawy, nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Jednak nie wszyscy nauczyciele po 45 latach pracy taką nagrodę otrzymają. Ma to tyczyć tylko tych, którzy wymagany staż osiągną po 31 grudnia 2025 r.

Nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy nie dla wszystkich nauczycieli

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zwróciła się do ministra edukacji z interpelacją w sprawie zasad przyznawania nagrody jubileuszowej dla nauczycieli z 45-letnim stażem pracy (nr 12125). Zauważono, że rozwiązanie to jest krzywdzące dla pedagogów, którzy nadal pracują w szkołach, a wymagany staż osiągną jeszcze w 2025 roku.

Zgodnie z przedstawionymi propozycjami uprawnienie do nagrody jubileuszowej ma dotyczyć wyłącznie nauczycieli, którzy osiągną wymagany staż pracy po dniu 31 grudnia 2025 r. Oznacza to, że nauczyciele już legitymujący się 45-letnim stażem w roku 2025, a nadal aktywnie pracujący w szkołach i placówkach oświatowych, zostaną wykluczeni z prawa do tego świadczenia.

Rozwiązanie to budzi poważne wątpliwości co do zasad sprawiedliwości i równego traktowania pracowników. Wykluczenie z możliwości otrzymania nagrody osób, które przez 45 lat pełniły służbę nauczycielską, jest nieuzasadnione i krzywdzące, tym bardziej że skutki finansowe ewentualnego rozszerzenia uprawnienia na tę grupę nauczycieli byłyby – jak wynika z dostępnych szacunków – marginalne – czytamy w interpelacji.

Nauczyciele, którzy wymagany staż pracy osiągną w 2025 roku, nagrody jubileuszowej na 45-lecie nie dostaną

Innego zdania jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. W odpowiedzi na interpelację, wiceminister edukacji, jako główny powód takiej decyzji podał właśnie względy finansowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej analizowało skutki finansowe ewentualnego przyznania prawa do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy wstecz nauczycielom, którym 45 lat pracy upłynęło lub upłynie przed dniem wejścia w życie tego przepisu. Ze względu na uwarunkowania budżetowe nie było jednak możliwe zagwarantowanie jednostkom samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2026 r. środków niezbędnych do sfinansowania takiej zmiany. Należy zauważyć, że zawarte w ustawie z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw rozwiązania polegające na podwyższeniu wysokości nagrody za 40 lat pracy z 250% do 300% wynagrodzenia miesięcznego oraz wprowadzeniu nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego, powodują istotne skutki finansowe.

Ponadto przyznanie prawa do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy wstecz mogłoby spotkać się z zarzutem nierównego traktowania w stosunku do nauczycieli, którzy otrzymali lub otrzymają do dnia 31 grudnia 2025 r. nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 250 % wynagrodzenia miesięcznego. Nauczyciele ci mogliby podnosić, że oni również powinni otrzymać wyrównanie stanowiące różnicę pomiędzy wysokością tej nagrody obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r. a wysokością otrzymanej nagrody. Jest to liczna grupa nauczycieli – wyjaśniał w odpowiedzi na interpelację Henryk Kiepura.

