Bon senioralny. Czym jest nowe świadczenie dla osób po 80. roku życia, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2026?

Bon senioralny nie będzie wypłacany w formie pieniędzy, lecz jako pakiet usług opiekuńczych. Od 1 stycznia 2026 roku każdy senior spełniający kryteria otrzyma możliwość skorzystania z pomocy finansowanej przez gminę. Wartość wsparcia sięgnie maksymalnie 2150 zł miesięcznie, co odpowiada mniej więcej 50 godzinom profesjonalnej opieki.

Warto podkreślić, że niewykorzystane godziny nie będą przechodziły na kolejne miesiące, a bonu nie da się przekształcić w gotówkę. Jego celem jest więc faktyczne zapewnienie opieki i odciążenie seniorów oraz ich rodzin, a nie zwiększenie dochodu.

Komu przysługuje bon senioralny i dlaczego w latach 2026-2028 będą to osoby po 80., a nie 75. roku życia?

Aktualna wersja projektu ustawy o bonie senioralnym (z dnia 8.09.2025 r.) przewiduje, że usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego przysługiwać będą osobie, która:

ukończy 75. rok życia;

ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego;

posiada małżonka lub co najmniej jednego zstępnego;

jej średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekracza kwoty 3410 zł.

Wsparcie otrzymają osoby, które spełnią wszystkie powyższe warunki. Kryterium dochodowe będzie co roku waloryzowane.

W latach 2026-2028 bon senioralny będzie jednak przysługiwać nie osobom, które ukończyły 75 lat, a dopiero – 80. rok życia. - Z uwagi na konieczność przygotowania gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy na najwyższym możliwym poziomie oraz zbudowania odpowiedniego zasobu kadrowego opiekunów, do końca 2028 r. warunkiem uzyskania bonu senioralnego przez seniora jest ukończenie przez niego 80. roku życia – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Tym osobom po 80. roku życia bon senioralny nie będzie przysługiwał, nawet jeśli spełnią powyższe warunki

Nie każdy senior po 80. roku życia będzie mógł jednak skorzystać z bonu senioralnego, nawet jeśli spełnia podstawowe kryteria. Wyłączone z prawa do otrzymania bonu są osoby, które już korzystają z innych form pomocy. Chodzi o seniorów korzystających z:

świadczenia wspierającego;

usługi sąsiedzkiej;

specjalistycznej usługi opiekuńczej w ośrodkach wsparcia;

całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w domu pomocy społecznej,

całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

całodobowej opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

całodobowej opieki świadczonej przez inną instytucję niż wskazane powyżej;

instytucjonalnej opieki dziennej.

Warto podkreślić, że wyjątkiem są sytuacje, gdy powyższe usługi lub formy opieki mają charakter doraźny i nie trwają dłużej niż 14 dni – w takim przypadku bon senioralny nadal może zostać przyznany.

Osoby po 80. roku życia od 1 stycznia 2026 roku otrzymają nowe świadczenie bez formalności. Wniosek złożą dzieci lub wnuki

Bon senioralny przyznawany będzie bez dodatkowych formalności po stronie samych seniorów. Wniosek o jego przyznanie złożą bowiem małżonek, dzieci lub wnuki, czyli osoby najbliższe, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec starszych członków rodziny. Uprawnionym do złożenia wniosku będzie członek rodziny, który od co najmniej trzech miesięcy przed datą złożenia dokumentów spełnia jeden z określonych warunków: pracuje na etacie, w służbie publicznej lub na umowie o pracę nakładczą, prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, osiąga dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jest pomocnikiem rolnika bądź też przebywa na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim. Ważne są także kryteria dochodowe. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód uprawnionego musi mieścić się w przedziale od 3500 zł do 6700 zł, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych dochód całej rodziny nie może przekraczać 10 000 zł.

Ile wyniesie nowe świadczenie dla osób po 80. roku życia? Nie każdy dostanie pomoc w kwocie 2150 złotych

Maksymalna wartość usług świadczonych w ramach bonu wyniesie ok. 2150 zł miesięcznie, co odpowiada około 50 godzinom profesjonalnej opieki. Liczbę godzin, a co za tym idzie – wartość pomocy, przyznawana będzie na podstawie oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Bon senioralny seniorzy z wynikiem od 11 do 60 punktów.

Seniorowi od 80. do 84. roku życia, który otrzyma w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego:

od 11 do 20 punktów – przysługuje od 4 do 10 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 172 zł do 430 zł);

od 21 do 35 punktów – przysługuje od 11 do 19 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 473 zł do 817 zł);

od 36 do 50 punktów – przysługuje od 20 do 29 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 860 zł do 1247 zł);

od 51 do 60 punktów – przysługuje od 30 do 40 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 1290 zł do 1720 zł).

Seniorowi od 85. roku życia, który otrzymał w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego:

od 11 do 20 punktów – przysługuje od 4 do 12 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 172 zł do 516 zł);

od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 24 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 559 zł do 1032 zł);

od 36 do 50 punktów – przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 1075 zł do 1548 zł);

od 51 do 60 punktów – przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie (wartość świadczenia od 1591 zł do 2150 zł).

Na co będzie można przeznaczyć bon senioralny – nowe świadczenie dla osób po 80. roku życia?

Bon senioralny będzie finansował usługi w czterech najważniejszych obszarach:

codzienne potrzeby życiowe – zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych;

– zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych; wsparcie zdrowotne – pomoc podczas wizyt u lekarza, przypominanie o przyjmowaniu leków, organizacja dojazdów na rehabilitację;

– pomoc podczas wizyt u lekarza, przypominanie o przyjmowaniu leków, organizacja dojazdów na rehabilitację; opieka higieniczno-pielęgnacyjna – kąpiel, mycie, dbanie o higienę i kondycję fizyczną seniora;

– kąpiel, mycie, dbanie o higienę i kondycję fizyczną seniora; kontakty społeczne – towarzyszenie osobie starszej, organizacja jej wolnego czasu, przeciwdziałanie izolacji i samotności.

Realizacją usług zajmą się gminy, samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prywatnymi firmami czy podmiotami ekonomii społecznej.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o bonie senioralnym (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA3).