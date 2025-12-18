Wysokość emerytury a waloryzacje

Istotnym elementem polskiego systemu emerytalnego są waloryzacje, przeprowadzane dwa razy w roku. Waloryzacja marcowa obejmuje świadczenia już wypłacane i ma na celu ich podniesienie na podstawie wskaźnika inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń. Waloryzacja czerwcowa natomiast dotyczy środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS i ma na celu ich urealnienie przed przejściem na emeryturę, wpływając tym samym na wysokość przyszłych świadczeń.

To wpływa na wysokość Twojego świadczenia emerytalnego

Wysokość przyszłej emerytury Polsce jest determinowana przez kilka kluczowych czynników:

Suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Zwaloryzowany kapitał początkowy - dotyczy osób, które pracowały przed rokiem 1999, a ich składki z tamtego okresu zostały przeliczone na swoisty kapitał początkowy.

- dotyczy osób, które pracowały przed rokiem 1999, a ich składki z tamtego okresu zostały przeliczone na swoisty kapitał początkowy. Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS (jeśli dotyczy) - dotyczy części składek odprowadzanych od 1999 roku, które są ewidencjonowane na subkoncie.

- dotyczy części składek odprowadzanych od 1999 roku, które są ewidencjonowane na subkoncie. Średnia dalsza długość życia - jest to statystyczna wartość publikowana co roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pod koniec marca. Kwota emerytury jest ilorazem zgromadzonego kapitału i średniego dalszego trwania życia wyrażonego w miesiącach dla osoby w wieku przechodzenia na emeryturę. Im dłuższy prognozowany okres pobierania świadczenia, tym niższa miesięczna emerytura.

Ile wynosi emerytura z ZUS po 10 latach stażu pracy?

W zdecydowanie mniej korzystnej sytuacji emerytalnej znajdują się osoby, które legitymują się bardzo krótkim stażem pracy, na przykład 10 latami. Taki okres ubezpieczenia jest znacznie krótszy niż wymagany staż do uzyskania minimalnej emerytury. Osoby te nie mogą liczyć na świadczenie w wysokości nawet połowy emerytury minimalnej. System emerytalny gwarantuje minimalne świadczenie tylko tym, którzy spełnili warunek stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) i osiągnęli wiek emerytalny. Dla osoby z 10-letnim stażem pracy wysokość emerytury jest wyliczana wyłącznie na podstawie sumy faktycznie zgromadzonych i zwaloryzowanych składek. Przy założeniu, że przez ten krótki okres pracowała ona na umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, kwota emerytury będzie bardzo niska. Szacuje się, że w takim przypadku świadczenie może wynieść około 300 zł brutto dla mężczyzn i 250 zł brutto dla kobiet. Jest to kwota stanowiąca zaledwie ułamek (mniej niż 1/5) aktualnej emerytury minimalnej. Podkreśla to, że sam wiek emerytalny nie gwarantuje minimalnego świadczenia – kluczowy jest wypracowany staż pracy i zgromadzone składki.

Mam 60 lat i 40 lat stażu pracy - jaką emeryturę z ZUS otrzymam? Jaka emerytura w wieku 60 lat po 40 latach pracy przy średniej krajowej, a jaka przy minimalnych zarobkach?

Można by przypuszczać, że 40 lat pracy gwarantuje emeryturę znacznie przewyższającą kwotę minimalną. Jednak w praktyce wysokość świadczenia jest silnie powiązana z poziomem odprowadzanych składek, a co za tym idzie, z wysokością osiąganych zarobków w trakcie kariery zawodowej. Osoby, które przez cały 40-letni okres pracy zarabiały jedynie minimalne wynagrodzenie, często otrzymują emeryturę tylko nieznacznie wyższą od minimalnej, zazwyczaj oscylującą w przedziale 1900-2000 zł brutto. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja osób, które przepracowały 40 lat, ale ich zarobki były na poziomie średniej krajowej lub wyższym. Odprowadzały one proporcjonalnie wyższe składki emerytalne. W takim przypadku, zgromadzony kapitał jest znacznie większy, co przekłada się na zdecydowanie wyższą emeryturę, która może wynieść nawet około 6600 zł brutto.