Samochody elektryczne i hybrydowe coraz popularniejsze w Polsce

Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 100% r/r do 80 048 pojazdów w okresie styczeń-listopad 2025r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 110,7% do 41 435 szt., a hybryd plug-in o 89,8% do 38 613 szt.

Według danych z końca listopada 2025 r. w Polsce były zarejestrowane łącznie 124 003 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Przez jedenaście miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 43 977 szt., czyli o 103% r/r.

"Pod koniec listopada 2025 r. po polskich drogach jeździły 222 194 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 113 396 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 108 798 szt.

Elektryki to nie tylko samochody osobowe

Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 11 014 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 27 832 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 244 767 szt." - czytamy w komunikacie.

Park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 766 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1 644 szt., zaś wodorowe - 122 szt.), wskazano również.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada 2025 r. w Polsce funkcjonowało 11 549 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 37% z nich (4 225) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 63% - wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Dopłaty do samochodów elektrycznych zachęcają niezdecydowanych

"Listopad był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o rejestracje samochodów elektrycznych. Ten wynik zawdzięczamy bardzo atrakcyjnemu programowi 'Nasze Auto', w którym kwota dopłaty do zakupu samochodu osobowego mogła wynieść nawet 40 tys. zł, a do samochodu dostawczego - nawet 70 tys. To pozwoliło podwoić wyniki rejestracji w przypadku obu tych segmentów w stosunku do zeszłego roku. Niestety, wszystko wskazuje, że po zakończeniu programu, czego możemy się spodziewać niebawem, liczba rejestracji BEV'ów spadnie. Pozostaje mieć nadzieję, że spadki będą łagodne i przyszły rok zakończymy może mniejszym, ale też satysfakcjonującym wynikiem. Warto podkreślić, że równie dużą popularnością cieszą się hybrydy plug-in, choć do zakupu tych pojazdów nie ma żadnych dopłat" - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w materiale.

"W listopadzie już co 10. nowy samochód osobowy wyjeżdżający z polskich salonów był całkowicie elektryczny. Tym samym osiągnęliśmy najwyższy wynik rejestracji BEV w krótkiej historii polskiej elektromobilności. Kluczowa jest tu rola programu 'NaszEauto', w ramach którego złożono już ponad 26 tys. wniosków. Jednocześnie środki przeznaczone na wsparcie wyczerpują się w bardzo szybkim tempie - przez ostatni miesiąc stopień wykorzystania alokacji wzrósł o prawie 13 punktów procentowych, do końca grudnia prawdopodobnie przekroczy 75%. Spodziewamy się, że na koniec 2025 r. liczba rejestracji nowych, osobowych i użytkowych BEV w Polsce osiągnie poziom ok. 41 tys. szt. W kontekście ubiegłorocznych wyników naprawdę mamy się więc z czego cieszyć" - dodał dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.