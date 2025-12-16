Jak przekazał Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału GDDKiA, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wykonawcy oznacza możliwość rozpoczęcia prac w terenie, po wcześniejszym przekazaniu planu budowy.

Reklama

- Planujemy, że pierwsze roboty rozpoczną się jeszcze tej zimy, natomiast w pełnym zakresie budowa ruszy wiosną przyszłego roku – stwierdził Minkiewicz.

Odcinek Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ. Przebieg trasy

Nowa trasa o długości 18,5 km powstanie między węzłami Zamość Południe a Tomaszów Lubelski Północ i będzie przebiegać głównie nowym śladem, po wschodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 17. W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa będzie przebiegać w korytarzu obecnej DK17 i w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej połączy się z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego.

/> />

Zakres inwestycji na odcinku Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ

Ekspresówka będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 wiaduktów, pięć mostów z funkcją przejść dla zwierząt, kładka dla pieszych, oświetlenie, odwodnienie drogi i ponad 20 km dodatkowych jezdni do obsługi lokalnego ruchu. Przebudowane zostaną sieci podziemnego uzbrojenia terenu, trasa zostanie także wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wartość umowy to 822,4 mln zł, a za jej wykonanie odpowiada firma Kolin Insaat.

Decyzja ZRID – uzupełnił Minkiewicz - określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa.

Trasa na Ukrainę między Piaskami a Hrebennem. Trzy odcinki w budowie

Poinformował, że w budowie są już trzy odcinki drogi ekspresowej S17 o łącznej długości niespełna 50 km między Piaskami a Hrebennem. Od wakacji trwają prace na odcinkach Zamość Wschód-Zamość Południe i Tomaszów Lubelski-Hrebenne. Ostatnią częścią S17 będzie blisko dwukilometrowy odcinek do planowanego terminala na granicy z Ukrainą w okolicy Hrebennego.

Minkiewicz podał, że GDDKiA opracowuje dokumentację projektową dla tego fragmentu. W planach jest także budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych na funkcjonującej już obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Na jakim etapie są poszczególne odcinki trasy między Piaskami a Hrebennem

Piaski Wschód - Łopiennik : złożony wniosek o decyzję ZRID (długość: 16 km, wykonawca: Aldesa),

: złożony wniosek o decyzję ZRID (długość: 16 km, wykonawca: Aldesa), Łopiennik - Krasnystaw Północ : w przetargu (9 km),

: w przetargu (9 km), Krasnystaw Północ - Izbica: złożony wniosek o decyzję ZRID (19 km, Budimex),

złożony wniosek o decyzję ZRID (19 km, Budimex), Izbica - Zamość Sitaniec : złożony wniosek o decyzję ZRID (10 km, konsorcjum GAP Insaat - lider, Fabe, Sine Midas Stroy),

: złożony wniosek o decyzję ZRID (10 km, konsorcjum GAP Insaat - lider, Fabe, Sine Midas Stroy), Zamość Sitaniec - Zamość Wschód : w przetargu (11 km),

: w przetargu (11 km), Zamość Wschód - Zamość Południe : w budowie (12,5 km, Budimex),

: w budowie (12,5 km, Budimex), Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ : uzyskana decyzja ZRID (18,5 km, Kolin),

: uzyskana decyzja ZRID (18,5 km, Kolin), Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne : w budowie (17 km, Budimex),

: w budowie (17 km, Budimex), Hrebenne - Terminal Hrebenne (Rawa Ruska): przygotowanie dokumentacji projektowej (2 km).

Droga ekspresowa S17 obecnie łączy już Warszawę z Lublinem, a w przyszłości również z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą w Hrebennem, co ułatwi także dojazd m.in. do Lwowa. Docelowo S17, od skrzyżowania z S8 pod Warszawą do Hrebennego będzie miała długość ok. 320 km.