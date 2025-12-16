Jak przekazał Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału GDDKiA, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wykonawcy oznacza możliwość rozpoczęcia prac w terenie, po wcześniejszym przekazaniu planu budowy.
- Planujemy, że pierwsze roboty rozpoczną się jeszcze tej zimy, natomiast w pełnym zakresie budowa ruszy wiosną przyszłego roku – stwierdził Minkiewicz.
Odcinek Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ. Przebieg trasy
Nowa trasa o długości 18,5 km powstanie między węzłami Zamość Południe a Tomaszów Lubelski Północ i będzie przebiegać głównie nowym śladem, po wschodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 17. W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa będzie przebiegać w korytarzu obecnej DK17 i w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej połączy się z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego.
Zakres inwestycji na odcinku Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ
Ekspresówka będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 wiaduktów, pięć mostów z funkcją przejść dla zwierząt, kładka dla pieszych, oświetlenie, odwodnienie drogi i ponad 20 km dodatkowych jezdni do obsługi lokalnego ruchu. Przebudowane zostaną sieci podziemnego uzbrojenia terenu, trasa zostanie także wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inwestycja jest finansowana z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wartość umowy to 822,4 mln zł, a za jej wykonanie odpowiada firma Kolin Insaat.
Decyzja ZRID – uzupełnił Minkiewicz - określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa.
Trasa na Ukrainę między Piaskami a Hrebennem. Trzy odcinki w budowie
Poinformował, że w budowie są już trzy odcinki drogi ekspresowej S17 o łącznej długości niespełna 50 km między Piaskami a Hrebennem. Od wakacji trwają prace na odcinkach Zamość Wschód-Zamość Południe i Tomaszów Lubelski-Hrebenne. Ostatnią częścią S17 będzie blisko dwukilometrowy odcinek do planowanego terminala na granicy z Ukrainą w okolicy Hrebennego.
Minkiewicz podał, że GDDKiA opracowuje dokumentację projektową dla tego fragmentu. W planach jest także budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych na funkcjonującej już obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.
Na jakim etapie są poszczególne odcinki trasy między Piaskami a Hrebennem
- Piaski Wschód - Łopiennik: złożony wniosek o decyzję ZRID (długość: 16 km, wykonawca: Aldesa),
- Łopiennik - Krasnystaw Północ: w przetargu (9 km),
- Krasnystaw Północ - Izbica: złożony wniosek o decyzję ZRID (19 km, Budimex),
- Izbica - Zamość Sitaniec: złożony wniosek o decyzję ZRID (10 km, konsorcjum GAP Insaat - lider, Fabe, Sine Midas Stroy),
- Zamość Sitaniec - Zamość Wschód: w przetargu (11 km),
- Zamość Wschód - Zamość Południe: w budowie (12,5 km, Budimex),
- Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ: uzyskana decyzja ZRID (18,5 km, Kolin),
- Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne: w budowie (17 km, Budimex),
- Hrebenne - Terminal Hrebenne (Rawa Ruska): przygotowanie dokumentacji projektowej (2 km).
Droga ekspresowa S17 obecnie łączy już Warszawę z Lublinem, a w przyszłości również z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą w Hrebennem, co ułatwi także dojazd m.in. do Lwowa. Docelowo S17, od skrzyżowania z S8 pod Warszawą do Hrebennego będzie miała długość ok. 320 km.