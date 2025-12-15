W poniedziałek w Spale dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Marcin Amróz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Chodzi o rozbudowę DK48 w Inowłodzu. To odcinek ul. Klasztornej o długości ponad 700 m na wylocie z miasta w kierunku Białobrzegów. Głównym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy poprzez skorygowanie niebezpiecznych zakrętów drogi, które znacząco obniżają poziom bezpieczeństwa ze względu na ograniczenie widoczności.

Newralgiczny fragment DK48

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwrócił uwagę, że to newralgiczny fragment DK48, prowadzący z Inowłodza do Radomia, a także rozjazd w stronę Opoczna, Rawy Mazowieckiej i Tomaszowa Mazowieckiego.

- To obecnie wąska, kręta droga, która zmieni swoje oblicze. Dzięki inwestycji o wartości ok. 6,5 mln zł trasa zostanie poszerzona, „wyprostowana” poprzez zniwelowanie niebezpiecznych łuków. Po obu stronach zostaną wybudowane chodniki oraz zamontowane nowoczesne oświetlenie. Wreszcie ta droga będzie wyglądała tak, jak od dawna powinna wyglądać, na miarę oczekiwań technicznych i pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział.

Gruntowna modernizacja

Dyrektor łódzkiego oddziału GDDKiA zaznaczył, że będzie to gruntowna modernizacja, związana m.in. z poszerzeniem pasa drogowego z obecnych 5 metrów i bardzo wąskich poboczy.

W ramach inwestycji nawierzchnia jezdni zostanie wzmocniona i dostosowana do dużego ruchu samochodów ciężarowych na tym odcinku. Przebudowane zostaną też wszystkie skrzyżowania i zjazdy do posesji znajdujące się na tym odcinku. Zaplanowano także m.in. budowę kanału technologicznego.

Mieszkańcy długo czekali na "wyprostowanie drogi"

Burmistrz Inowłodza Bogdan Kącki przyznał, że to oczekiwana od dawna przez mieszkańców przebudowa ważnej dla miasta drogi. – Odkąd dane jest mi pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy, „wyprostowanie” ulicy Klasztornej i przywrócenie tam bezpieczeństwa było zadaniem, które wydawało się, że pozostanie w sferze marzeń. Doczekaliśmy się wreszcie momentu, kiedy w końcu ta inwestycja zostanie zrealizowana – mówił.

Wykonawcą inwestycji w formule „projektuj i buduj” została firma PRD-M z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość kontraktu to blisko 6,5 mln zł brutto. Pierwsze 15 miesięcy przewidziane jest na wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na realizację rozbudowy. Następnie mają ruszyć prace budowlane, a nowa droga ma być gotowa w 2028 roku.