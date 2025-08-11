Wiadomo, kto zrealizuje dwie inwestycje drogowa na Pomorzu Zachodnim. Za rozbudowę 15 km DK22 na odcinku Człopa – Wałcz będzie odpowiedzialna firma PORR, natomiast za budową obwodnicy Bobolic w ciągu DK25 o długości 1,1 km zajmie się firma Intercor.

Odcinek DK22 Człopa – Wałcz

Przedmiotem umowy zawartej z firmą PORR jest rozbudowa 15 km DK22 na odcinku Człopa – Wałcz za kwotę 178 mln zł.

Zadaniem wykonawcy jest stworzenie dokumentacji projektowej, które będzie podstawą do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestor planuje, że decyzja zostanie wydana za 17 miesięcy. Na prace budowlane wykonawca będzie miał 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Planowany termin oddania inwestycji do użytku to 2029 r.

Odcinek Człopa – Wałcz podzielony jest na dwa pododcinki. Pierwszy z nich zaczyna się na końcu obwodnicy Człopy a zakończy się na początku obwodnicy Rusinowa. Drugi pododcinek to trasa między końcem obwodnicy Rusinowa a początku obwodnicy Wałcza.

Zakres prac na odcinku Człopa – Wałcz

Na obu odcinkach powstanie nowa konstrukcja nawierzchni odpowiadająca współczesnym parametrom nośności do 11,5 t/oś. Jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy. Wzdłuż trasy powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a skrzyżowania zostaną przebudowane. W rejonie Prusinówka przebieg trasy zostanie skorygowany, dzięki czemu DK22 ominie tę miejscowość od zachodu.

Powstanie też siedem przejść dla zwierząt oraz zatoki do kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego.

Odcinku Człopa – Wałcz to nie jedyny fragment trasy w rozbudowie na zachodnim odcinku DK22. Na trasie, która płaczy S10 a S3 realizowane i planowane są inne inwestycje. W realizacji są obwodnice Szwecji, Rusinowa i Wałcza oraz rozbudowa na odcinku Ostrowiec - Szwecja.

Bobolice bez tranzytu

Drugą z inwestycji, o której poinformowała GDDKiA, to obwodnica Bobolic w ciągu DK25. Odcinek o długości 1,1 km będzie budowała firma Intercor. Odcinek nie jest długi jednak niezmiernie ważny dla mieszkańców. Nowa obwodnica w ciągu DK25 wyprowadzi z ruch tranzytowy, skracając dojazd do S11 z obecnych 2,3 km przez Bobolice do 1,1 km obwodnicą, co znacznie ułatwi przejazd od Bydgoszczy przez Człuchów i Biały Bór do Koszalina.

Inwestycja realizowana będzie w formule projektuj i buduj. 13 miesięcy zajmą prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID, a prace budowlane potrwają 15 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Trasa ma być dostępna dla kierowców w 2028 r.