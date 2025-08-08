Obecnie na odcinku między Płońskiem a Czosnowem wykonywana jest podbudowa oraz nawierzchnia drogi ekspresowej, prowadzone są roboty brukarskie. Toczą się także roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa również budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia.

Zaawansowanie prac przy rozbudowie trasy S7 między Płońskiem a Czosnowem

Rozbudowa dotychczasowej, dwujezdniowej drogi S7 do parametrów trasy ekspresowej, podzielone jest na trzy odcinki realizacyjne: Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski, Załuski – Modlin i Modlin – Czosnów. Roboty na wszystkich trzech odcinkach są już na ukończeniu. Najmniej zaawansowane są roboty na odcinku Płońsk Południe – Załuski (79 proc.), dla którego termin zakończenia inwestycji to marzec 2026 r.

W przypadku odcinków Załuski – Modlin i Modlin – Czosnów prace mają zakończyć się już w sierpniu 2025 r. Pierwszy z tych odcinków gotowy jest w 87 proc., a drugi w 95 proc. Warto przypomnieć, że dla wszystkich kontraktów zostały podpisane aneksy wydłużające czas na ukończenie. Ponadto w procedowaniu są roszczenia wykonawców wszystkich trzech odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. GDDKiA spodziewa się, że trasa główna wszystkich odcinków będzie dostępna jeszcze w tym roku.

Jak zmieni się północny odcinek S7?

W ramach realizowanej inwestycji północny odcinek dotychczasowej dwujezdniowej drogi S7 stanie się drogą ekspresową o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu w obu kierunkach.

Wjazd na trasę będzie możliwy poprzez sześć węzłów drogowych:

Nowy Dwór Mazowiecki,

Modlin,

Zakroczym,

Załuski,

Przyborowice,

Poczernin.

Dla kierowców na trasie powstaną trzy Miejsca Obsługi Podróżnych, czyli popularne MOP-y:

Modlin,

Załuski,

Poczernin.

Na trasie zbudowane będą też obiekty inżynierskie, m.in. mosty, wiadukty i przepusty. Inwestycja obejmuje także budowę dróg do obsługi terenów przyległych.

Planowany całkowity koszt realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S7 wynosi nieco ponad 2,8 mld zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to blisko 1,5 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE to nieco ponad 1,2 mld zł.