Komu przysługuje zasiłek celowy? Kryteria, dochody i zasady przyznawania

1 stycznia 2025 roku nastąpiła waloryzacja kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym do zasiłku celowego. Aby móc ubiegać się o to świadczenie, dochód osoby lub całej rodziny nie może przekroczyć ustalonych progów. Dla osoby samotnie gospodarującej limit ten wynosi obecnie 1010 zł (wzrost z 776 zł), natomiast w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego próg ustalono na 823 zł na osobę (wcześniej 600 zł). Warto jednak wiedzieć, że w wyjątkowych sytuacjach, nawet po przekroczeniu wskazanych limitów dochodowych, możliwe jest przyznanie tzw. specjalnego zasiłku celowego. Taka forma pomocy może mieć charakter niepodlegający zwrotowi, zwłaszcza gdy jest niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W innych przypadkach urząd może zdecydować o przyznaniu świadczenia podlegającego częściowemu zwrotowi, jeżeli uzna, że wnioskodawca będzie w stanie w przyszłości oddać część otrzymanych środków.

Wysokość zasiłku celowego i jego charakter

Zasiłek celowy nie posiada z góry określonej, sztywnej kwoty. Wysokość zasiłku jest ustalana indywidualnie przez ośrodek pomocy społecznej (MOPS lub GOPS), który bierze pod uwagę konkretną sytuację każdego wnioskodawcy. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wysokość przyznanej pomocy są: dochody gospodarstwa domowego - im niższe, tym większa jest szansa na wyższe świadczenie; rodzaj potrzeb, na jakie mają zostać przeznaczone środki (np. żywność, leki, opał, niezbędny remont), a także możliwość pokrycia tych wydatków z innych źródeł finansowania, na przykład z innych otrzymywanych świadczeń socjalnych. Należy podkreślić, że zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że przyznaje się go na pokrycie ściśle określonych, udokumentowanych we wniosku wydatków. Niemniej jednak, w szczególnych przypadkach, takich jak długotrwała choroba lub klęska żywiołowa, istnieje możliwość składania kolejnych wniosków, jeżeli trudna sytuacja życiowa utrzymuje się i wymaga dalszej pomocy.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek celowy?

Aby ubiegać się o zasiłek celowy, wniosek należy złożyć w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS lub GOPS), właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć na kilka sposobów: osobiście w placówce, online (za pośrednictwem platformy ePUAP lub odpowiedniego portalu urzędu, jeśli taka opcja jest dostępna) lub tradycyjną pocztą. Do wniosku rekomenduje się dołączenie dokumentacji potwierdzającej stan finansowy i cel pomocy. Obejmuje to przede wszystkim dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego (np. decyzje o innych świadczeniach, zaświadczenia o zarobkach, PIT) oraz informację o celu wnioskowanej pomocy, np. poprzez załączenie rachunków za leki, faktur za opał. W sytuacjach związanych z leczeniem lub rehabilitacją konieczne może być dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia.

Zasiłek celowy a osoba bezrobotna i chora

Zasiłek celowy jest generalnie dostępny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, co dotyczy również osób bezrobotnych. Jednak samo bezrobocie nie gwarantuje przyznania świadczenia - kluczowe jest spełnienie kryteriów dochodowych oraz indywidualna ocena sytuacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoba bezrobotna i chora ma prawo ubiegać się o zasiłek celowy pod warunkiem, że jej dochód nie przekracza ustalonych limitów, a wniosek zostanie uzasadniony i poparty dokumentami dotyczącymi dochodów oraz stanu zdrowia, w tym ewentualnie stanu zdrowia członków rodziny. W celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku, zalecany jest kontakt z pracownikiem socjalnym w odpowiednim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zasiłek celowy a specjalny zasiłek celowy - różnice

Zasiłek celowy to podstawowa forma wsparcia, mająca charakter jednorazowy. Jest on przyznawany osobom lub rodzinom, które spełniają wspomniane kryteria dochodowe. Nie ma sztywno określonego górnego limitu kwotowego, ale przyznana suma musi być uzasadniona rodzajem i zakresem potrzeb. Świadczenie musi być wykorzystane na konkretny, wskazany we wniosku cel bytowy. Z kolei specjalny zasiłek celowy jest mechanizmem awaryjnym, przeznaczonym do wykorzystania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli dochód przekracza standardowe kryterium. Przysługuje najczęściej w sytuacjach nadzwyczajnych i nagłych, takich jak klęska żywiołowa, poważny wypadek, choroba wymagająca natychmiastowego leczenia lub inna nagła, trudna sytuacja życiowa. W przeciwieństwie do zasiłku celowego, specjalny zasiłek celowy ma ścisłe ograniczenie kwotowe - nie może przekroczyć wysokości kryteriów dochodowych obowiązujących w danym roku.

Na jak długi okres przyznawany jest zasiłek celowy?

Zasiłek celowy to pomoc jednorazowa. Zwykle przyznawany jest na jeden miesiąc, lecz w ramach kontraktu socjalnego może być wypłacany nawet przez dwa miesiące po podjęciu pracy.