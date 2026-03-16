UE musi "zachować wysoką czujność"

W siedmiostronicowym liście do szefów rządów i głów państw UE von der Leyen zauważyła, że w związku z przedłużającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie, UE będzie musiała w nadchodzących tygodniach i miesiącach „zachować wysoką czujność i zapewnić niezbędny poziom gotowości na wszelkie przyszłe wyzwania”.

Wysiedlenie milionów ludzi w Iranie i Libanie

Dodała, że już doszło do wewnętrznego wysiedlenia milionów ludzi, zwłaszcza w Iranie i Libanie, i chociaż wojna nie przełożyła się jeszcze na wzrost napływów migracyjnych w kierunku UE, to szybko może to ulec zmianie. - Przyszłość pozostaje niejasna i wymaga pełnej mobilizacji wszystkich dostępnych nam narzędzi dyplomacji migracyjnej. Konieczne jest zatem, abyśmy współpracowali z krajami regionu, takimi jak Turcja, Liban i Pakistan – napisała szefowa KE.

Działania UE

Von der Leyen wymieniła też działania, jakie podjęła, podejmuje i planuje w tej dziedzinie UE, w tym m.in. w Iranie, Syrii, Turcji i Libanie. Przyznała, że sama w ciągu ostatnich dni rozmawiała w przywódcami regionu, zaś służby KE ściśle monitorują sytuację we współpracy z państwami członkowskimi, agencjami UE, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) i UNHCR (Agencją ONZ ds. Uchodźców).

- UE musi być gotowa do wspierania dotkniętych krajów i szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby w terenie – podkreśliła.

Polityczka zauważyła, że w 2025 r. liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 25 proc., a liczba wykrytych osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę (178 tys.) była najniższa od pięciu lat. - W bieżącym roku liczba nielegalnych przekroczeń granicy nadal spadała. Nie jest to jednak pewne – oceniła szefowa KE.

Wdrożenie paktu o migracji i azylu

Von der Leyen podkreśliła, że niezbędnym warunkiem zrównoważonej polityki migracyjnej UE jest rzetelne wdrożenie paktu o migracji i azylu, który zacznie obowiązywać od 12 czerwca 2026 r. Jak przyznała, KE prowadzi ciągły dialog z władzami państw UE odnośnie do wdrażania regulacji.

- Znajdujemy się na etapie, na którym państwa członkowskie muszą poczynić postępy w zakresie reform krajowych i nadać priorytet ustanowieniu nowych procedur i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania paktu – podkreśliła, dodając, że trwają też rozmowy na temat innowacyjnych sposobów przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Współpraca z państwami trzecimi

Polityczka przypomniała, że UE podjęła ważne kroki legislacyjne, przyjmując nowe przepisy dotyczące bezpiecznych państw trzecich oraz pierwszy unijny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia.

- Kluczowym priorytetem pozostaje poprawa współpracy z państwami trzecimi w zakresie powrotów z UE i readmisji. Komisja jest gotowa wspierać negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia w sprawie powrotów - napisała.

Według niej żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom związanym z migracją, dlatego tak cenne będzie przedyskutowanie tego problemu na najbliższym poaiwszeniu Rady Europejskiej. To odbędzie się w czwartek, 19 marca, w Brukseli.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana