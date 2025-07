Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Domaradz i Krosno. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacją inwestycji za niemal 1,1 mld zł zajmie się firma Mostostal Warszawa.

Reklama

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Domaradz i Krosno. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

/> />

Jak zapewnia GDDKiA plac budowy zostanie niezwłocznie przekazany wykonawcy, który w pierwszej kolejności przeprowadzi niezbędną inwentaryzację geodezyjną, przyrodniczą, a także inwentaryzację stanu nawierzchni dróg publicznych i obiektów kubaturowych. W kolejnym kroku przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie oraz zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi. Następny etap realizacji inwestycji przewiduje wykonanie wycinki drzew pod nadzorem ornitologicznym, dojazdy do placu budowy oraz oczyszczenie terenu po wycince wykonanej przez Lasy Państwowe.

Co powstanie na S19 Domaradz - Krosno

Na odcinku Domaradz – Krosno nowa droga ekspresowa S19 będzie miała dwa pasy ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym. Na trasie o długości 12,5 km długości powstanie jedenaście estakad, osiem mostów, jeden wiadukt, przejścia dla zwierząt dużych, średnich i małych, przepusty, a także siedem wiaduktów drogowych w ciągu dróg poprzecznych i szereg obiektów w ciągu jezdni dodatkowych.

Najdłuższa estakada będzie miała długość ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. Druga co do wielkości estakada przekroczy 500 m długości.

Na trasie kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, które powstaną w miejscowości Jabłonica Polska. Na początek MOP-y wyposażone będą w miejsca parkingowe, toalety oraz przestrzenie do odpoczynku. W przyszłości powstaną jeszcze stacje paliw, hotel i obiekty gastronomiczne.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2027 roku.

Kolejny krok do Via Carpatii

Na terenie Polski szlak Via Carpatia będzie miała ok. 700 km długości i będzie biegł przez pięć województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, drogami S61, S16 i S19. W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 170 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 82 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe.

Kolejne 84 km trasy Via Carpatia jest na różnych etapach realizacji. W budowie są odcinki: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka.

Na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do wniosku o decyzję ZRID są odcinki: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz. :