Odcinek Oświęcim – Dankowice to połączenie drogowe dwóch województw śląskiego i małopolskiego. Odcinek ten jest częścią nowej trasy ekspresowej S1 na odcinku Kosztowy - Bielsko-Biała. Zadane Oświęcim – Dankowice to około 15-kilometrowa trasa, której część (ponad 10 km) zlokalizowana jest w woj. śląskim, a pozostałe blisko 5,2 km położne jest w Małopolsce. Planowane otwarcie tego kluczowego dla Oświęcimia odcinka trasy ekspresowej S1 planowane jest w III kwartale tego roku. I wygląda na to, że termin zostanie dotrzymany, bo prace przebiegają zgodnie z planem. Zaawansowanie prac przekroczyło już 93 proc., a w zakresie obiektów inżynierskich osiągnęło 97 proc.

Nowy most na Wiśle

Na trasie powstaje 18 obiektów inżynierskich, z których jednym z najważniejszych jest nowy most na Wiśle. Konstrukcja, którą została ukończona na początku wiosny 2025 roku, ma długość 250 metrów. Poza mostem na Wiśle, na trasie powstają także inne przeprawy: most na rzece Korzeniec i most na rzece Pszczynka. Na wszystkich przeprawach powstają też wały przeciwpowodziowe.

Poza mostami budowane są też wiadukt kolejowy, drogi dojazdowe i przejścia dla pieszych i zwierząt.

Oświęcim – Dankowice to dopiero początek

Odcinek Oświęcim–Dankowice to nie jedyny fragment trasy, który ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku. W czwartym kwartale 2025 roku kierowcy będą mogli skorzystać z 11,9 km trasy na odcinku Dankowice–Bielsko-Biała Hałcnów, oraz z jednej jezdni na odcinku Bieruń–Oświęcim.

Cała trasa na od Mysłowic do Oświęcimia ma być udostępniona kierowcom w 2026 rok.

40 km drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielskiem-Białą dzieli się na cztery główne zadania:

Kosztowy (Mysłowice) – Bieruń,

Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia,

Oświęcim – Dankowice,

Dankowice – Bielsko-Biała do węzła Bielsko-Biała Hałcnów (dawniej Suchy Potok).

Obwodnica Oświęcimia