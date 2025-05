Nad polskie morze pojedziemy nową trasą. Znana jest data otwarcia [MAPA]

Jeżeli nie nastąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności, to już na wakacje kierowcy będą mogli pojechać nad polskie morze pierwszym odcinkiem Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Znamy datę otwarcia odcinka od Chwaszczyna przez węzeł Żukowo. Na drugi odcinek OMT poczekamy co najmniej do września.