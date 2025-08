Rządowy program "Cyfrowa Europa" ma w założeniach wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży cyberbezpieczeństwa w rozwoju i wzmacniać ich konkurencyjność na rynku krajowym i za granicą Polski. Akcja ma być nową możliwością dla stworzenia w naszym kraju firm, które będą miały silną pozycję w tym wyjątkowo szybko rozwijającym się sektorze.

Kto może dostać dotację od Ministerstwa Cyfryzacji w ramach programu "Cyfrowa Europa"

Wnioski do programu "Cyfrowa Europa" składać mogą mikroprzedsiębiorstwa, ale także małe i średnie firmy, które prowadzą działalność w Polsce, zajmują się cyberbezpieczeństwem i nie są jednoosobową działalnością gospodarczą. Jednocześnie z naboru wyłączone zostały spółki cywilne. Nie są to jednak jedyne wymogi, które należy spełnić, aby otrzymać grant od ministerstwa.

W ramach naboru wyłonione zostaną projekty tych firm, które w największym stopniu będą miały szansę do osiągnięcia jednego z czterech odgórnych celów programu:

1. Rozwój istniejących produktów lub usług – wsparcie działań prowadzących do udoskonalenia oferty przedsiębiorstw i zwiększenia ich konkurencyjności;

2. Tworzenie nowych produktów lub usług – wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na wdrażanie nowych rozwiązań rynkowych;

3. Zwiększenie rozpoznawalności oferty – promocja produktów i usług, w szczególności przez udział w zagranicznych misjach handlowych konferencjach, targach i działaniach wspierających promocję oferowanych rozwiązań czy przez nawiązywanie współpracy biznesowej;

4. Certyfikacja produktów lub usług – umożliwienie przedsiębiorstwom uzyskania certyfikatu European Common Criteria oraz wsparcie przygotowań do procesu certyfikacji, co sprzyja zwiększeniu wiarygodności i dostępu do nowych rynków.

Warto także wspomnieć, że do projektu zakwalifikować mogą się także te projekty, których działania realizowane są nie tylko na terenie Polski, ale w zasadzie całej Unii Europejskiej.

Wysokość grantów, które można otrzymać w ramach programu

W ramach programu "Cyfrowa Europa" kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to łącznie 1,8 miliona euro. Minimalna kwota, którą mogą otrzymać firmy zakwalifikowane do naboru, to 30 tysięcy euro, podczas gdy maksymalna to 60 tysięcy euro. Według wyliczeń MC jest to kolejno: 128 439 i 256 878 złotych.

Jest to więc dla niektórych przedsiębiorstw dobra okazja, aby faktycznie skorzystać z pomocy państwa w celu rozwoju swoich projektów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Nabór do programu rozpoczął się dokładnie 1 sierpnia 2025 roku i trwać będzie dokładnie do 2 października 2025 roku. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu LSI, który dostępny jest na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tam konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów i podpisanie ich za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.