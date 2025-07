Europa buduje własną cyfrową tarczę

Leonardo, realizując swoją strategię przemysłową, stawia na rozwój rozwiązań cybernetycznych. Dzięki inwestycji we fińską spółkę SSH, firma chce stać się liderem europejskiego podejścia do bezpieczeństwa cyfrowego, w którym nie ma miejsca na bezwarunkowe zaufanie. Nowe rozwiązania sprawiają, żekażda interakcja cyfrowa musi zostać potwierdzona i zweryfikowana. W czasach, gdy cyberataki stają się coraz bardziej zaawansowane, a regulacje coraz bardziej restrykcyjne, takie podejście zyskuje na znaczeniu.

Fiński lider z globalnym zasięgiem

SSH Communications Security to marka o ugruntowanej pozycji – to właśnie ta firma stworzyła znany na całym świecie protokół Secure Shell (SSH), wykorzystywany do bezpiecznej komunikacji sieciowej. Ich technologie zabezpieczają obecnie infrastrukturę IT, centra danych oraz środowiska rządowe i wojskowe. Na szczególną uwagę zasługuje integracja rozwiązań odpornych na ataki kwantowe. To przyszłość ochrony danych nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Leonardo zyskuje coś więcej niż udziały

Oprócz pakietu udziałów, Leonardo uzyskało również wyłączność na włączanie technologii SSH do własnych rozwiązań „Zero Trust” poza rynkiem skandynawskim. To oznacza, że firma będzie mogła oferować kompleksowe, autorskie pakiety zabezpieczeń dla klientów instytucjonalnych, rządowych i wojskowych w całej Europie. Jak podkreśla CEO Leonardo, Roberto Cingolani, współpraca ta to odpowiedź na potrzebę „zaawansowanych, odpornych na przyszłość rozwiązań”.

Leonardo w Polsce – więcej niż tylko helikoptery

W Polsce Leonardo działa bardzo aktywnie. Przede wszystkim poprzez PZL-Świdnik, producenta śmigłowców m.in. dla wojska i służb ratowniczych, ale również jako dostawca samolotów szkolno-bojowych M-346 Master dla polskich Sił Powietrznych. Dzięki rosnącemu znaczeniu cyfrowych technologii w obronności, polskie zakłady mogą w przyszłości zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań cybernetycznych wypracowanych w ramach współpracy Leonardo i SSH.