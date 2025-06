Reklama

Oczy z kosmosu

Dzięki technologii ICEYE dane z satelitów mogą trafić do analityków NATO nawet w ciągu godziny od wykonania zdjęcia. W standardowych warunkach czas oczekiwania to około 8 godzin – i to niezależnie od pogody czy pory dnia. Obrazowanie radarowe typu SAR (Synthetic Aperture Radar) pozwala dostrzec detale z dokładnością do 25 cm, co daje wojskowym i politykom dostęp do precyzyjnych informacji w niemal rzeczywistym czasie.

APSS – szpiegowanie na najwyższym poziomie

Inicjatywa APSS to wspólny projekt państw członkowskich NATO, który ma zapewnić pełny obraz sytuacji na Ziemi – z kosmicznej perspektywy. Zarządzany przez Agencję Komunikacji i Informacji NATO program zakłada integrację danych wywiadowczych z różnych źródeł – zarówno wojskowych, jak i komercyjnych. Celem jest zwiększenie szybkości reagowania i skuteczności operacji sojuszniczych, także w czasie kryzysów.

ICEYE – polsko-fińska technologia, globalne ambicje

Firma ICEYE posiada największą na świecie konstelację radarowych satelitów obserwacyjnych, aż 54 jednostki. To właśnie dzięki nim możliwe jest monitorowanie trudno dostępnych rejonów świata, takich jak oceaniczne akweny czy rejony objęte konfliktami zbrojnymi. Co więcej, ICEYE już wcześniej współpracowała z NATO, od marca 2025 roku dostarcza dane również do Centrum Sytuacyjnego w Kwaterze Głównej Sojuszu.

Satelity, którym nie przeszkadzają chmury

Zdolność nieustannego monitorowania Ziemi bez względu na pogodę to ogromna przewaga, którą ICEYE wnosi do NATO. Jej satelity działają 24/7, pozwalając na szybkie wykrycie zmian, wykrycie zagrożeń czy planowanie działań. W erze dynamicznych konfliktów i nieprzewidywalnych kryzysów – każda minuta się liczy. ICEYE, z biurami w Polsce, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA, pokazuje, że technologie z Europy Środkowej mogą odgrywać kluczową rolę w globalnym bezpieczeństwie.