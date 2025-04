Transport ciężkiego sprzętu z Korei Południowej

11 kwietnia 2025 w godzinach nocnych czasu polskiego w południowokoreańskich mediach pojawiła się transmisja załadunku ciężkiego sprzętu wojskowego. W koreańskim porcie Masan na pokład statku załadowano 9 czołgów K2GF Czarna Pantera, 9 armatohaubic samobieżnych K9 Thunder oraz moduły wyrzutni dla K239 Homar-K. Wraz z ciężkim sprzętem na pokładzie znalazły się także części zamienne.

Reklama

/> />

Reklama

Można szacować, że w maju lub czerwcu ciężki sprzęt pojawi się on w Gdyni dokąd płynie statek. To kolejny na dowód na terminową realizację zamówienia przez Koreańczyków. O ile można mieć liczne uwagi do umów podpisanych z Koreą Południową, to kwestie terminowości dostaw można ocenić bardzo dobrze. Seul doskonale wywiązuje się z podpisanych kontraktów, a Wojsko Polskie systematycznie zasilają nowe czołgi, armatohaubice i wyrzutnie rakiet.

Co ciekawe, za sprawą koreańskiej telewizji mogliśmy już poznać dokładniejszy harmonogram dostaw armatohaubic K9. Zgodnie z przedstawionymi wcześniej informacjami, w tym roku powinniśmy oczekiwać jeszcze kilku takich dostaw. W tym roku zakończą się dostawy zamówionych czołgów K2GF. W kraju pojawić się mają również pierwsze samoloty FA-50PL.

Polskie zakupy w Korei Południowej

Na zakupy sprzętu wojskowego z Korei wydaliśmy ponad 50 mld zł. Łączna wartość podpisanych w ostatnich latach umów wynosi ok. 12 mld dol. 27 lipca 2022 roku podpisane zostały trzy ważne umowy ramowa. Pierwsza z nich przewidywała zakup 1000 czołgów K2 Czarna Pantera w 180 K2GF oraz 820 K2PL. Dostosowana do polskich warunków wersja miałaby zostać zamówiona nieco później, ale za to umowa miałaby przewidywać produkcję w Polsce. Druga umowa ramowa dotyczyła modernizacji artylerii poprzez zakup do 672 armatohaubic samobieżnych K9. Trzeci kontrakt dotyczył zamówienia przez nasz kraj 48 myśliwców szkolno-bojowych FA-50, w tym 12 FA-50GF raz 36 FA-50PL.

/> />

26 sierpnia 2022 roku (czyli miesiąc po podpisaniu trzech umów ramowych na K2, K9 i FA-50) doszło do podpisania dwóch ważnych umów wykonawczych. Za kwotę 3,37 mld dol. Koreańczycy zobowiązali się dostarczyć 180 K2. Wozy trafiły już do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej i 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, a na pierwsze wozy oczekują żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dostawy 180 wozów zakończą się w tym roku. Druga umowa dotyczyła 212 armatohaubic K9A1 za 2,4 mld dol. Sprzęt trafił już do pododdziałów z 16. oraz 18. Dywizji Zmechanizowanej. Nowe wozy można spotkać dziś w Nowej Dębie, Węgorzewie, Jarosławiu czy Chełmie.

16 września 2022 roku zamówiono z kolei 48 FA-50. Pierwsze 12 sztuk w uboższej konfiguracji FA-50GF trafiły do nas w okresie od lipca do listopada 2023 roku. Kolejne 36 sztuk FA-50PL dotrze do nas w latach 2025-2028. Samoloty mają mieć możliwość tankowania w powietrzu. Problemem pozostaje nadal wąska paleta zintegrowanego z samolotami uzbrojenia. Za samoloty zapłacimy łącznie ponad 3 mld dol. (2,3 mld za 36 FA-50PL oraz 0,7 mld za FA-50GF).

/> />

1 grudnia 2023 roku do zakupionych 212 AHS K9A1 postanowiono dokupić kolejne armatohaubice. Tym razem za cenę 2,6 mld dol. zamówiono 6 K9A1 ora 146 K9PL. Umowa ma zostać zrealizowana w latach 2026-2027 dla K9PL oraz w 2025 roku dla K9A1. 14 sierpnia 2024 roku podpisano ostatnią dużą umowę na dostawy nowych wozów dla Wojska Polskiego. Tym razem dotyczyła ona LPR (lekkich pojazdów rozpoznawczych) Legwan. Zbudowane przez Kia Motors wozy trafią do zakładów Rosomaka, gdzie są dostosowywane do wymagań naszej armii. Docelowo pojazdy mają powstawać w kraju. Za pierwsze 385 sztuk zapłacimy 1,2 mld zł brutto. Dostawy zaplanowano na lata 2024-2030. Pierwsze sztuki służą już w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej czy 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.