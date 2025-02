JATEC – kluczowe wsparcie dla Ukrainy i NATO

JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center) to nowoczesne centrum, którego głównym zadaniem jest wspieranie Sił Zbrojnych Ukrainy w dostosowaniu się do standardów NATO. Na czele nowego centrum JATEC stanął generał Wojciech Ozga.

Dzięki wspólnym szkoleniom i wymianie doświadczeń ukraińscy żołnierze zyskają umiejętności kluczowe dla współpracy z wojskami Sojuszu.

– To ważna inicjatywa w obecnej sytuacji międzynarodowej, która poprawi zdolności obronne Europy i zwiększy poczucie bezpieczeństwa w regionie – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Uroczysta inauguracja z udziałem ważnych gości

Otwarcie JATEC odbyło się 17 lutego 2025 r. w obecności najważniejszych przedstawicieli świata polityki i wojskowości. Wśród gości znaleźli się m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmila Shekerinska i wicepremier Ukrainy Olha Stefanishyna, naczelny dowódca sił sojuszniczych ds. transformacji admirał Pierre Vandier, wojewoda Michał Sztybel oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. To wydarzenie podkreśla wagę Bydgoszczy jako strategicznego punktu na mapie NATO.

Bydgoszcz – stolica struktur NATO w Polsce

Otwarte właśnie centrum JATEC to kolejna jednostka NATO w Bydgoszczy, która już teraz może pochwalić się rozbudowaną infrastrukturą sojuszniczą. W mieście działają m.in.:

• Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC),

• Grupa Integracyjna Sił NATO,

• Batalion Łączności NATO,

• Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO,

• Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO.

To sprawia, że Bydgoszcz stała się prawdziwym centrum wiedzy, szkoleń i operacyjnego wsparcia dla wojsk sojuszniczych. W Bydgoszczy działa także International School of Bydgoszcz, gdzie kształcą się dzieci oficerów i pracowników NATO, budując mosty międzykulturowe i wspierając integrację międzynarodową.

Źródło: materiały od rzecznik prasowej Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego