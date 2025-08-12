Groszowe emerytury od lat wzbudzają kontrowersje. Choć wynikają z obowiązującego prawa, coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie ich likwidacji lub ograniczenia. Prezes ZUS zwraca uwagę na absurd ekonomiczny: system dopłaca do obsługi takich świadczeń. W artykule wyjaśniamy, czym są emerytury groszowe, ile osób je otrzymuje, co planuje ZUS i jakie zmiany możliwe są w najbliższych miesiącach.

Czym są emerytury groszowe i skąd się biorą

Emerytury groszowe to świadczenia wypłacane przez ZUS w wysokościach rzędu kilku groszy do kilkunastu złotych miesięcznie. Jak to się dzieje, że wielu Polaków otrzymuje tak niskie świadczenia? Ich geneza leży w reformie systemu emerytalnego z 1999 roku, która wprowadziła system zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość emerytury zależy bezpośrednio od sumy wpłaconych składek i liczby miesięcy dalszego życia, zgodnie z tablicą średniego trwania życia ogłaszaną przez GUS.

W praktyce, jeśli ktoś pracował legalnie przez krótki okres, np. kilka miesięcy, może otrzymywać emeryturę w symbolicznej wysokości. W systemie nie ma bowiem minimalnej kwoty świadczenia w sytuacji niespełnienia warunku stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn).

Absurd ekonomiczny: 2 grosze emerytury, 10 groszy przelewu

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk wskazuje, że wypłata świadczeń groszowych generuje koszty przewyższające ich wartość. – Jeśli ktoś dostaje 2 grosze emerytury miesięcznie, a koszt przelewu to 10 groszy, to do tego dopłacamy – podkreśla. Problemem jest nie tylko absurd finansowy, ale i brak logiki systemowej.

Co ważne, osoby otrzymujące groszowe emerytury nabywają prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura, co potęguje nierównowagę systemową. – Osoby, które pracowały mniej niż rok, otrzymują świadczenia dodatkowe. To wymaga zmian – dodaje Derdziuk.

Jakie zmiany planuje ZUS? Zapowiedzi na sierpień 2025

Prezes ZUS nie wskazał jeszcze konkretnych rozwiązań legislacyjnych, ale podkreślił konieczność uregulowania problemu. Rozważane mogą być:

wprowadzenie minimalnej kwoty świadczenia uprawniającej do wypłaty,

zaokrąglenie świadczeń do kwoty minimalnej lub symboliczna wypłata jednorazowa,

automatyczne przeksięgowanie środków na inne cele (np. opiekę długoterminową).

ZUS nie wyklucza także, że część środków mogłaby być zwracana spadkobiercom jako zwrot niewypłaconej części składek.

Emerytury groszowe a zaufanie do systemu emerytalnego

Budowanie zaufania do systemu emerytalnego to jedno z kluczowych zadań ZUS. Według prezesa Derdziuka, sytuacje takie jak wypłata świadczeń po 2 grosze godzi w wiarygodność instytucji. Choć system działa zgodnie z prawem, dla opinii publicznej może być to niezrozumiałe.

Warto przypomnieć, że system emerytalny w Polsce oparty jest na solidaryzmie międzypokoleniowym, gdzie bieżące składki finansują bieżące świadczenia. Przypadki groszowych emerytur zaburzają ten obraz i są często wykorzystywane w debacie publicznej jako przykład patologii systemu.

Kontekst prawny: co mówi ustawa o emeryturach i rentach z FUS

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227, z późn. zm.), świadczenie przysługuje w wysokości wynikającej z podzielenia podstawy obliczenia przez średnią dalszą długość trwania życia. Brak jest zapisu o minimalnej kwocie dla świadczenia, jeśli nie spełniono warunków do emerytury minimalnej.

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091531227

Ilu Polaków dotyczy problem? Najnowsze dane z ZUS

Z danych ZUS wynika, że obecnie około 10 tys. osób otrzymuje emerytury niższe niż 100 zł miesięcznie, a kilka setek z nich dostaje świadczenia poniżej 10 zł. Groszowe świadczenia dotyczą często osób, które pracowały krótko w Polsce, np. cudzoziemców lub Polaków pracujących przez resztę życia za granicą.

Zgodnie z informacjami z raportu ZUS, takich przypadków jest mniej niż 0,1% ogółu emerytów, ale liczba ta rośnie wraz ze wzrostem mobilności zawodowej.

Alternatywy: Świadczenia jednorazowe zamiast emerytury?

Eksperci wskazują, że jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie świadczeń jednorazowych dla osób, których świadczenia nie przekraczają określonego progu (np. 50 zł). Takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Estonii i Czechach. Wypłata byłaby dokonywana raz, po osiągnięciu wieku emerytalnego, zamiast kontynuowania wypłat przez dekady.

To rozwiązanie może ograniczyć koszty obsługi i uprościć system. Wymaga jednak zmian ustawowych oraz uzgodnień między ZUS, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resortem finansów.

Spojrzenie w przyszłość: czy system emerytalny przetrwa?

Prezes ZUS zapewnia, że system emerytalny jest stabilny i ma prognozy wydolności aż do 2080 roku. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wydaje rocznie 471 mld zł, z czego 380 mld pochodzi ze składek. W 2024 roku cudzoziemcy wpłacili do systemu 18,5 mld zł.

Choć demografia jest wyzwaniem, rosnące wynagrodzenia, migracja zarobkowa i wzrost PKB rekompensują część strat. Jednak długoterminowo konieczne będą reformy – w tym likwidacja patologii takich jak emerytury groszowe.