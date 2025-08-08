- Abonament RTV 2025. Kto z niepełnosprawnością jest zwolniony z opłat?
- Opłata za abonament RTV. Jak udokumentować prawo do zwolnienia?
- Inne grupy uprawnione do zwolnienia z opłat za abonament RTV
- Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?
- Czy przepisy zmienią się w 2026 roku?
- Historia i kontrowersje wokół abonamentu RTV
- Co zamiast abonamentu RTV? Alternatywy i propozycje zmian
- Podsumowanie: niepełnosprawni bez abonamentu RTV, ale nie wszyscy
Choć wielu Polaków zapomina o konieczności opłacania abonamentu RTV, to przepisy wciąż przewidują obowiązek jego uiszczania – z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawca wprost przewiduje zwolnienie. Kluczowe jest, że w 2025 roku największe preferencje mają osoby z niepełnosprawnością: niewidome, głuchonieme, a także posiadające znaczny stopień niepełnosprawności. Zwolnienia przysługują też m.in. seniorom, bezrobotnym czy rencistom, ale nie są automatyczne – trzeba spełnić warunki i najczęściej złożyć odpowiednie dokumenty.
Abonament RTV 2025. Kto z niepełnosprawnością jest zwolniony z opłat?
Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych wymienia szereg grup, które nie muszą płacić abonamentu RTV. Na pierwszym miejscu znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Z opłat są zwolnieni:
- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
- osoby całkowicie niezdolne do pracy, co musi być potwierdzone stosownym orzeczeniem ZUS lub KRUS;
- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę;
- osoby niewidome, z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%.
Zwolnienie przysługuje niezależnie od wieku czy dochodu – wystarczy udokumentować spełnienie jednego z tych kryteriów.
Opłata za abonament RTV. Jak udokumentować prawo do zwolnienia?
Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć oświadczenie w placówce Poczty Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie. Może to być:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu całkowitej niezdolności do pracy;
- legitymacja emeryta-rencisty z odpowiednim wpisem;
- dokument potwierdzający I grupę inwalidzką.
Oświadczenie składa się jednorazowo, a zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym złożono dokumenty.
Inne grupy uprawnione do zwolnienia z opłat za abonament RTV
Choć osoby z niepełnosprawnością są najczęściej korzystającą z tej ulgi grupą, warto wspomnieć także o pozostałych uprawnionych. Zwolnione z abonamentu RTV w 2025 roku są również:
- osoby, które ukończyły 75 lat;
- osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
- osoby bezrobotne i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej;
- inwalidzi wojenni i wojskowi;
- kombatanci będący inwalidami;
- osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 roku to około 4300 zł brutto).
W każdym przypadku konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów i złożenie oświadczenia na poczcie.
Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?
Opłaty abonamentowe w 2025 roku pozostają bez zmian w stosunku do lat poprzednich:
- za używanie odbiornika radiofonicznego: 8,70 zł miesięcznie,
- za używanie odbiornika radiowo-telewizyjnego: 27,30 zł miesięcznie.
Poczta Polska nadal odpowiada za pobór opłat i weryfikację zgłoszeń. Za uchylanie się od obowiązku grozi kara – nawet do 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli ponad 800 zł.
Czy przepisy zmienią się w 2026 roku?
Na sierpień 2025 r. brak jest oficjalnych projektów legislacyjnych rozszerzających zwolnienie z abonamentu RTV na osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Temat był jednak poruszany w interpelacjach poselskich i raportach RPO. Wiele środowisk postuluje wprowadzenie zmian od 2026 roku, argumentując potrzebą wyrównania szans.
Historia i kontrowersje wokół abonamentu RTV
Abonament RTV budzi kontrowersje od lat. Choć formalnie jest obowiązkowy, jego ściągalność oscyluje wokół 30–35%. Wielu obywateli nie rejestruje odbiorników. Jednocześnie osoby najbardziej potrzebujące muszą wykazać się formalnościami, by zyskać zwolnienie. Pojawiają się pytania o zasadność utrzymywania tej formy finansowania mediów publicznych w obecnym kształcie.
Co zamiast abonamentu RTV? Alternatywy i propozycje zmian
Wśród propozycji reformy abonamentu RTV pojawiają się:
- wprowadzenie powszechnej opłaty medialnej doliczanej do PIT,
- całkowite zniesienie abonamentu i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa,
- rozszerzenie katalogu zwolnionych, w tym o osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością.
Tego typu zmiany wymagają jednak szerokiego konsensusu politycznego i legislacyjnego.
Podsumowanie: niepełnosprawni bez abonamentu RTV, ale nie wszyscy
Jeśli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy lub zaliczoną do I grupy inwalidzkiej – nie musisz płacić abonamentu RTV. Wystarczy zgłosić ten fakt na poczcie i złożyć dokumenty. Zwolnienie nie działa automatycznie – warto więc zadbać o formalności, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, z późn. zm.).