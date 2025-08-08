Choć wielu Polaków zapomina o konieczności opłacania abonamentu RTV, to przepisy wciąż przewidują obowiązek jego uiszczania – z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawca wprost przewiduje zwolnienie. Kluczowe jest, że w 2025 roku największe preferencje mają osoby z niepełnosprawnością: niewidome, głuchonieme, a także posiadające znaczny stopień niepełnosprawności. Zwolnienia przysługują też m.in. seniorom, bezrobotnym czy rencistom, ale nie są automatyczne – trzeba spełnić warunki i najczęściej złożyć odpowiednie dokumenty.

Abonament RTV 2025. Kto z niepełnosprawnością jest zwolniony z opłat?

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych wymienia szereg grup, które nie muszą płacić abonamentu RTV. Na pierwszym miejscu znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Z opłat są zwolnieni:

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej ;

; osoby całkowicie niezdolne do pracy , co musi być potwierdzone stosownym orzeczeniem ZUS lub KRUS;

, co musi być potwierdzone stosownym orzeczeniem ZUS lub KRUS; osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ;

; osoby niesłyszące , u których stwierdzono całkowitą głuchotę;

, u których stwierdzono całkowitą głuchotę; osoby niewidome, z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%.

Zwolnienie przysługuje niezależnie od wieku czy dochodu – wystarczy udokumentować spełnienie jednego z tych kryteriów.

Opłata za abonament RTV. Jak udokumentować prawo do zwolnienia?

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć oświadczenie w placówce Poczty Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie. Może to być:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu całkowitej niezdolności do pracy;

legitymacja emeryta-rencisty z odpowiednim wpisem;

dokument potwierdzający I grupę inwalidzką.

Oświadczenie składa się jednorazowo, a zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym złożono dokumenty.

Inne grupy uprawnione do zwolnienia z opłat za abonament RTV

Choć osoby z niepełnosprawnością są najczęściej korzystającą z tej ulgi grupą, warto wspomnieć także o pozostałych uprawnionych. Zwolnione z abonamentu RTV w 2025 roku są również:

osoby, które ukończyły 75 lat ;

; osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ;

; osoby bezrobotne i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej;

z pomocy społecznej; inwalidzi wojenni i wojskowi ;

; kombatanci będący inwalidami ;

; osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 roku to około 4300 zł brutto).

W każdym przypadku konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów i złożenie oświadczenia na poczcie.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Opłaty abonamentowe w 2025 roku pozostają bez zmian w stosunku do lat poprzednich:

za używanie odbiornika radiofonicznego: 8,70 zł miesięcznie ,

, za używanie odbiornika radiowo-telewizyjnego: 27,30 zł miesięcznie.

Poczta Polska nadal odpowiada za pobór opłat i weryfikację zgłoszeń. Za uchylanie się od obowiązku grozi kara – nawet do 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli ponad 800 zł.

Czy przepisy zmienią się w 2026 roku?

Na sierpień 2025 r. brak jest oficjalnych projektów legislacyjnych rozszerzających zwolnienie z abonamentu RTV na osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Temat był jednak poruszany w interpelacjach poselskich i raportach RPO. Wiele środowisk postuluje wprowadzenie zmian od 2026 roku, argumentując potrzebą wyrównania szans.

Historia i kontrowersje wokół abonamentu RTV

Abonament RTV budzi kontrowersje od lat. Choć formalnie jest obowiązkowy, jego ściągalność oscyluje wokół 30–35%. Wielu obywateli nie rejestruje odbiorników. Jednocześnie osoby najbardziej potrzebujące muszą wykazać się formalnościami, by zyskać zwolnienie. Pojawiają się pytania o zasadność utrzymywania tej formy finansowania mediów publicznych w obecnym kształcie.

Co zamiast abonamentu RTV? Alternatywy i propozycje zmian

Wśród propozycji reformy abonamentu RTV pojawiają się:

wprowadzenie powszechnej opłaty medialnej doliczanej do PIT,

całkowite zniesienie abonamentu i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa,

rozszerzenie katalogu zwolnionych, w tym o osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością.

Tego typu zmiany wymagają jednak szerokiego konsensusu politycznego i legislacyjnego.

Podsumowanie: niepełnosprawni bez abonamentu RTV, ale nie wszyscy

Jeśli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy lub zaliczoną do I grupy inwalidzkiej – nie musisz płacić abonamentu RTV. Wystarczy zgłosić ten fakt na poczcie i złożyć dokumenty. Zwolnienie nie działa automatycznie – warto więc zadbać o formalności, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów.