Choć wielu Polaków zapomina o konieczności opłacania abonamentu RTV, to przepisy wciąż przewidują obowiązek jego uiszczania – z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawca wprost przewiduje zwolnienie. Kluczowe jest, że w 2025 roku największe preferencje mają osoby z niepełnosprawnością: niewidome, głuchonieme, a także posiadające znaczny stopień niepełnosprawności. Zwolnienia przysługują też m.in. seniorom, bezrobotnym czy rencistom, ale nie są automatyczne – trzeba spełnić warunki i najczęściej złożyć odpowiednie dokumenty.

Abonament RTV 2025. Kto z niepełnosprawnością jest zwolniony z opłat?

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych wymienia szereg grup, które nie muszą płacić abonamentu RTV. Na pierwszym miejscu znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Z opłat są zwolnieni:

  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy, co musi być potwierdzone stosownym orzeczeniem ZUS lub KRUS;
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę;
  • osoby niewidome, z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%.

Zwolnienie przysługuje niezależnie od wieku czy dochodu – wystarczy udokumentować spełnienie jednego z tych kryteriów.

Opłata za abonament RTV. Jak udokumentować prawo do zwolnienia?

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć oświadczenie w placówce Poczty Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie. Może to być:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu całkowitej niezdolności do pracy;
  • legitymacja emeryta-rencisty z odpowiednim wpisem;
  • dokument potwierdzający I grupę inwalidzką.

Oświadczenie składa się jednorazowo, a zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym złożono dokumenty.

Inne grupy uprawnione do zwolnienia z opłat za abonament RTV

Choć osoby z niepełnosprawnością są najczęściej korzystającą z tej ulgi grupą, warto wspomnieć także o pozostałych uprawnionych. Zwolnione z abonamentu RTV w 2025 roku są również:

  • osoby, które ukończyły 75 lat;
  • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoby bezrobotne i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • kombatanci będący inwalidami;
  • osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 roku to około 4300 zł brutto).

W każdym przypadku konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów i złożenie oświadczenia na poczcie.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Opłaty abonamentowe w 2025 roku pozostają bez zmian w stosunku do lat poprzednich:

  • za używanie odbiornika radiofonicznego: 8,70 zł miesięcznie,
  • za używanie odbiornika radiowo-telewizyjnego: 27,30 zł miesięcznie.

Poczta Polska nadal odpowiada za pobór opłat i weryfikację zgłoszeń. Za uchylanie się od obowiązku grozi kara – nawet do 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli ponad 800 zł.

Czy przepisy zmienią się w 2026 roku?

Na sierpień 2025 r. brak jest oficjalnych projektów legislacyjnych rozszerzających zwolnienie z abonamentu RTV na osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Temat był jednak poruszany w interpelacjach poselskich i raportach RPO. Wiele środowisk postuluje wprowadzenie zmian od 2026 roku, argumentując potrzebą wyrównania szans.

Historia i kontrowersje wokół abonamentu RTV

Abonament RTV budzi kontrowersje od lat. Choć formalnie jest obowiązkowy, jego ściągalność oscyluje wokół 30–35%. Wielu obywateli nie rejestruje odbiorników. Jednocześnie osoby najbardziej potrzebujące muszą wykazać się formalnościami, by zyskać zwolnienie. Pojawiają się pytania o zasadność utrzymywania tej formy finansowania mediów publicznych w obecnym kształcie.

Co zamiast abonamentu RTV? Alternatywy i propozycje zmian

Wśród propozycji reformy abonamentu RTV pojawiają się:

  • wprowadzenie powszechnej opłaty medialnej doliczanej do PIT,
  • całkowite zniesienie abonamentu i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa,
  • rozszerzenie katalogu zwolnionych, w tym o osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością.

Tego typu zmiany wymagają jednak szerokiego konsensusu politycznego i legislacyjnego.

Podsumowanie: niepełnosprawni bez abonamentu RTV, ale nie wszyscy

Jeśli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy lub zaliczoną do I grupy inwalidzkiej – nie musisz płacić abonamentu RTV. Wystarczy zgłosić ten fakt na poczcie i złożyć dokumenty. Zwolnienie nie działa automatycznie – warto więc zadbać o formalności, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728, z późn. zm.).