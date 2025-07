Zmiany w harmonogramie wypłat emerytur to nie tylko formalność – mogą one realnie wpłynąć na codzienny budżet seniorów. W sierpniu 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny przesuwa część przelewów, dostosowując się do kalendarza. Oto nowe daty, konkretne liczby i instrukcje, jak sprawdzić termin swojej wypłaty oraz jak złożyć wniosek o jego zmianę. Dodajemy również kontekst ekonomiczny, dane GUS i przydatne informacje dotyczące świadczeń.

Nowe terminy wypłat emerytur w sierpniu 2025 - harmonogram

Zgodnie z przepisami art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227, z późn. zm., ISAP), ZUS wypłaca świadczenia emerytalne w siedmiu stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Gdy data ta przypada na dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest w ostatni roboczy dzień przed terminem. Oznacza to, że seniorzy nie mogą dostać pieniędzy z opóźnieniem - przesunięcie terminu wypłaty musi zawsze odbywać się na ich korzyść.

W sierpniu 2025 r. dwa terminy wypłat ulegają zmianie ze względu na weekendy i święto. Poniżej zamieszczamy pełen harmonogram na sierpień.

Standardowy termin Dzień tygodnia/dzień Nowy termin wypłaty Powód przesunięcia 1 sierpnia piątek 1 sierpnia bez zmian 5 sierpnia wtorek 5 sierpnia bez zmian 6 sierpnia środa 6 sierpnia bez zmian 10 sierpnia niedziela piątek 8 sierpnia jeśli wypada weekend 15 sierpnia piątek (Święto Wojska Polskiego) czwartek 14 sierpnia święto państwowe 20 sierpnia środa 20 sierpnia bez zmian 25 sierpnia poniedziałek 25 sierpnia bez zmian (dzień roboczy)

Ile osób dostanie emerytury wcześniej w sierpniu 2025?

Przesunięcia z 10 oraz 15 sierpnia obejmą około 1,5–1,6 miliona seniorów, a dokładne liczby to:

Przyspieszenie wypłaty z 10 na 8 sierpnia – szacunkowo 600–700 tys. emerytów

– szacunkowo Wypłata z 15 na 14 sierpnia – kolejne ok. 900 tys. osób.

ZUS przesuwa wypłaty emerytur. Jakie są skutki zmian terminów?

Wcześniejsze wypłaty emerytur w sierpniu - choć dotyczą przesunięcia zaledwie o dwa dni - mogą pomóc seniorom w planowaniu wydatków – szczególnie w kontekście droższych leków i podwyżek czynszów. Przyspieszenie wypłat w sierpniu 2025 r. może także przynieść ulgę osobom planującym krótkie wyjazdy, remonty czy zakupy na koniec wakacji.

Według danych GUS z czerwca 2025 r., przeciętny koszt miesięcznego utrzymania gospodarstwa jednoosobowego emeryta przekracza już 2 650 zł, a inflacja w sektorze żywności utrzymuje się na poziomie 4,1% rok do roku.

Czy można samemu zmienić termin wypłaty emerytury?

Tak, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Jak wyjaśnia ZUS, termin wypłaty emerytury przypisywany jest na etapie przyznawania świadczenia. Zmiana możliwa jest wyłącznie na wniosek i po spełnieniu określonych warunków.

Kiedy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Najczęstsze powody:

spłata rat kredytu lub pożyczki w konkretnym dniu miesiąca

harmonogram opłat za mieszkanie lub media

konieczność zakupu drogich leków lub kosztownego leczenia

sezonowe źródła dochodów (np. wynajem nieruchomości).

Jak złożyć wniosek o zmianę terminy wypłaty emerytury?

Wypełnij formularz dostępny na stronie ZUS. Dołącz dokumenty potwierdzające uzasadnienie zmiany. Czekaj na decyzję (do 30 dni).

ZUS nie publikuje oficjalnych statystyk dotyczących liczby akceptowanych wniosków o zmianę terminu wypłaty emerytury. Z doświadczenia doradców ZUS wynika jednak, że takie wnioski są rozpatrywane indywidualnie i akceptowane tylko w uzasadnionych przypadkach (np. spłaty kredytów czy koszty leczenia).

Przesunięcie wypłat a wysokość świadczenia – czy coś się zmienia?

Nie, wcześniejsza wypłata nie wpływa w żaden sposób na wysokość emerytury. Kwota świadczenia pozostaje taka sama. ZUS nie nalicza odsetek ani nie stosuje potrąceń za przesunięcia terminów wynikające z kalendarza.

Przykład Jeśli Twoje świadczenie wynosi 2 500 zł brutto i standardowo otrzymujesz je 10. dnia miesiąca, w sierpniu otrzymasz je nadal w tej samej kwocie – tylko że 8 sierpnia, jeśli Twój termin przypadał na 10.08.

ZUS, GUS i NBP: sytuacja ekonomiczna seniorów w 2025 roku

Według najnowszego raportu ZUS „Świadczenia emerytalno-rentowe 2025” średnia emerytura brutto w Polsce wynosi obecnie 3 075,40 zł. Około 41% seniorów otrzymuje świadczenie niższe niż minimalna krajowa (obecnie 4 300 zł brutto).

Z danych NBP wynika, że emeryci należą do jednej z grup najbardziej dotkniętych inflacją, zwłaszcza w zakresie kosztów leczenia, energii oraz żywności. Tylko w czerwcu 2025 ceny leków refundowanych wzrosły średnio o 6,3%, co oznacza, że każda wcześniejsza wypłata może realnie wpłynąć na możliwość terminowego wykupienia recept.

Powiązane świadczenia: czternasta emerytura już we wrześniu 2025

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, we wrześniu 2025 r. ZUS wypłaci tzw. czternastą emeryturę. To dodatkowe świadczenie przysługuje wszystkim emerytom z podstawowym świadczeniem do 2 900 zł brutto.

Wysokość „czternastki”:

1 878,91 zł brutto – pełna kwota

– pełna kwota przy wyższych emeryturach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę

minimalna kwota wypłaty – 50 zł

Netto emeryci otrzymają od 45 zł do 1 600 zł, w zależności od wysokości głównego świadczenia.

Jak sprawdzić swój termin wypłaty emerytury?

Jeśli złożyliśmy wniosek o przyznanie emerytury i nie znamy lub nie pamiętamy jeszcze terminu jej wypłaty, to najwygodniej jest go sprawdzić przez aplikację mojeZUS lub profil PUE ZUS:

Zaloguj się na www.zus.pl Wejdź w zakładkę „Moje świadczenia” Sprawdź przypisany termin wypłaty

Możesz też zadzwonić na infolinię ZUS: 22 560 16 00.