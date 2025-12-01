Trump nie wchodzi w szczegóły, chce osiągnąć cel, jakim jest pokój

Prof. Płudowski pytany o strategię prezydenta USA Donalda Trumpa ws. zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej powiedział, że nie doszukuje się wielkiej strategii. W jego ocenie Trump nie wchodzi w szczegóły, za cel postawił sobie doprowadzenie do pokoju i pozwala prowadzić negocjacje swojemu wysłannikowi Stevowi Witkoffowi.

Według eksperta Witkoff ma większy wpływ na kształt planu pokojowego od szefa amerykańskiego MSZ Marco Rubio. Jak podkreślił, Witkoff, który wcześniej działał w branży deweloperskiej, ma podejście czysto biznesowe, nie jest typowym dyplomatą, przez co negocjacje mają „dość surowy przebieg”.

Polska szykuje się na najgorsze. Satelita ujawnił zmiany na granicy
Polska szykuje się na najgorsze. Satelita ujawnił zmiany na granicy

Zobacz również

Amerykanie nie ukrywają: chodzi o powrót do prowadzenia biznesu z Rosją

- Amerykanie raczej nie ukrywają - aczkolwiek wszystkiego też nie ujawniają - że chodzi o jak najszybsze zakończenie tej wojny po to, żeby Stany Zjednoczone i Rosja mogły prowadzić ze sobą biznesy. (...) USA chcą wrócić do polityki, w której to Stany Zjednoczone z Rosją dzielą się strefami wpływów, oczywiście biorąc pod uwagę Chiny. Natomiast Europa jest tutaj spychana na trzeciorzędną pozycję i nie uczestniczy w tych negocjacjach - zauważył prof. Płudowski.

Jego zdaniem, USA nie dążą do pełnego izolacjonizmu, lecz wycofania się z ponoszenia bezpośrednich kosztów pełnienia dla Europy roli „starszego brata”. To, w jego ocenie, również wycofanie się z dotychczasowego mówienia o szerzeniu wartości amerykańskich, takich jak demokracja - tylko czysta walka o wpływy, interesy i zasoby, bez ukrywania motywów.

- Trump z taką otwartą przyłbicą po prostu mówi: chcemy waszych pierwiastków, chcemy waszych zasobów, chcemy mieć udział w tym biznesie - podkreślił ekspert.

Czy Witkoff zdradził USA?

Pytany o doniesienia, według których Witkoff doradzał najważniejszym rosyjskim urzędnikom jak rozmawiać z prezydentem Trumpem, a tzw. amerykański plan pokojowy był jedynie tłumaczeniem planu podsuniętego przez Rosjan, profesor podkreślił, że może to wynikać z pragmatyzmu doradcy Trumpa.

- Tak jak większość Amerykanów, myśli pragmatycznie i jeśli już się czymś zajmuje, to chce, żeby jego działalność odniosła sukces. W związku z tym troszeczkę pomaga drugiej stronie po to, żeby pozytywnie zakończyło się to, czym się zajmuje, żeby ostatecznie też mógł powiedzieć, że odniósł sukces - uważa prof. Płudowski.

W jego ocenie działań Witkoffa niekoniecznie należy rozpatrywać w kategorii jakiejś formy zdrady czy bycia rosyjskim agentem i innych kategorii, którymi byśmy myśleli po zimnej wojnie - tylko zwyczajnie realistycznego, czysto biznesowego podejścia.

W niedzielę przedstawiciele USA i Ukrainy odbyli trwające około czterech godzin rozmowy na Florydzie, które mają na celu zakończenie wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Uczestniczący w nich szef amerykańskiego MSZ określił rozmowy jako „produktywne”, choć podkreślił, że „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”. Stronę amerykańską prócz Marco Rubio reprezentowali: specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy według portalu Axios mają przedstawić we wtorek przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego. Na czele ukraińskiej delegacji stał Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

Przywódca Rosji Władimir Putin i wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotkają się w Moskwie we wtorek po południu.

Adrian Kowarzyk