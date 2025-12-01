W powietrzu czuć już przedświąteczną atmosferę, która sprawia, że każdy z nas marzy o paru dniach bez pośpiechu. W 2025 roku kalendarz układa się naprawdę korzystnie. Wystarczy chwila planowania, żeby z kilku dni urlopu zrobić dłuższy, zimowy urlop, aby odpocząć i z nową energią wkroczyć w przyszły rok.

Wigilia 2025 jest wolna od pracy

Najważniejsza informacja dla wszystkich planujących odpoczynek - 24 grudnia 2025 czyli Wigilia jest od tego roku dniem ustawowo wolnym od pracy. To oznacza, że nie musimy brać urlopu ani kombinować, aby mieć 3 dni wolnego w święta Bożego Narodzenia 2025.

Jak wygląda układ dni wolnych w końcówce grudnia 2025?

Oto kluczowe daty:

24 grudnia (Wigilia) – wolne

25 grudnia (I dzień świąt) – wolne

26 grudnia (II dzień świąt) – wolne

27–28 grudnia (weekend) – wolne

1 stycznia (Nowy Rok) – wolne

6 stycznia (Święto Trzech Króli) - wolne

Z układu dni wolnych widać, że po 3 dniach świątecznych mamy dodatkowe dwa dni wolne, gdyż zaraz po świętach wypada weekend. To daje 5 dni wolnych bez żadnego urlopu.

Natomiast między świętami a Nowym Rokiem są tylko trzy dni robocze - 29, 30 i 31 grudnia. I to tutaj robi się najciekawiej.

Jak zrobić nawet 9 dni wolnego, biorąc tylko 3 dni urlopu?

To najlepszy wariant dla osób, które chcą długiej przerwy, ale nie mają już dużo urlopu do wykorzystania. Weź urlop 29, 30 i 31 grudnia, zaczynasz wolne 23 grudnia po pracy, korzystasz z wolnej Wigilii i 2 dni świąt z weekendem, dodajesz 3 dni urlopu, potem Nowy Rok i wracasz do pracy dopiero 2 stycznia (piątek). W sumie to 9 dni wolnego, od 24 grudnia do 1 stycznia włącznie. To idealny czas na wyjazd w góry, przygotowanie świąt w spokoju, rodzinne spotkania albo po prostu reset po intensywnym roku.

Możesz wydłużyć wolne do aż do 13, a nawet 18 dni

Jeśli możesz poświęcić 5 dni urlopu, to możesz odpoczywać prawie dwa tygodnie.

Weź 5 dni urlopu - 22, 23, 29, 30 i 31 grudnia. Daje to wolne już od 20 grudnia, potem dwa dni urlopu, pełne święta, weekend, 3 dni między świętami i Nowy Rok. W sumie 13 dni odpoczynku od 20 grudnia do 1 stycznia.

Dodatkowo jeśli poświęcimy 6 dni urlopu i weźmiemy wolne jeszcze 2 stycznia 2026 możemy mieć aż 16 dni urlopu - od 20 grudnia 2025 do 4 stycznia 2026.

A jeśli mamy do wykorzystania 7 dni urlopu to dodatkowo bierzemy wolne 5 stycznia 2026 i mamy 18 dni wolnych, gdyż 6 stycznia 2025 obchodzone jest w Polsce Święto Trzech Króli, a to dzień ustawowo wolny od pracy. To wariant dla osób, które naprawdę chcą się odciąć od pracy i naładować baterie przed startem w Nowy Rok. Przerwa urlopowa trwa od 20 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026.