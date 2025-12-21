Uczestnicy badania przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń, deklarowali też, że o dobrze dopasowanym prezencie świadczy (62 proc.) zadowolenie i uśmiech obdarowanej osoby, a 17 proc. wskazywało na wdzięczności obdarowanej osoby. Kolejne 8 proc. wskazywało na codzienne używanie lub noszenie prezentu.

Reklama

Co Polacy kupują dla konkretnej osoby

Ankietowanych pytano co kupiliby dla konkretnej osoby, np. dla ludzi ze stresującym trybem życia połowa badanych (51 proc.) wybierze masaż lub voucher do spa. Z kolei dla osób poszukujących niezapomnianych wrażeń najczęściej wskazywano na lot balonem (43 proc.) oraz na przejażdżkę bolidem F1 (20 proc.). „Dla osób lubiących wyjazdy, 45 proc. respondentów wybrałoby voucher hotelowy” - dodali autorzy.

Dla miłośników doświadczeń kulinarnych najbardziej popularna okazała się kolacja w restauracji w ciemności (52 proc.) oraz degustacja whisky lub wina (19 proc.). Kurs sushi wskazało 14 proc., a barmański - 8 proc.

W przypadku osób kreatywnych najczęściej wybierano są warsztaty tworzenia świec (43 proc.), naukę tańca (29 proc.) oraz warsztaty ceramiczne (15 proc.).

Dla miłośników aktywności sportowych najpopularniejszym wyborem był paintball (39 proc.), wspinaczka ściankowa (22 proc.), nurkowanie oraz karnet na siłownię lub fitness (po 15 proc.).

Badanie „Prezenty a budowanie bliskich relacji” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń w listopadzie 2025 r., na próbie 4989 osób.