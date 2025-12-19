Najpopularniejsze prezenty wśród Polaków w 2025 roku

Uczestnicy badania na zlecenie DXC Technology i BLIK pytani co kupują na prezent, najczęściej wskazywali na kosmetyki i perfumy (54 proc.), słodycze (39 proc.), zabawki i gry (34 proc.) oraz ubrania i dodatki (34 proc.). Osoby kupujące prezent średnio obdarowują niemal 5 osób i najczęściej wydają od 1001 do 2000 zł (28 proc.). Od 501 do 1000 zł wydaje 27 proc., a 26 proc. nie przekracza 300 zł. W przedziale 301-500 zł mieści się 21 proc.

Interent króluje w przedświątecznych zakupach. Polacy stawiają na bezpieczne i znane metody płatności

„Dane pokazują, że w okresie świątecznym Polacy chętnie sięgają po znane metody płatności, dobierając je w zależności od sytuacji, wartości zakupów oraz kanału, w którym finalizują transakcję. Najczęściej wybieraną formą płatności pozostaje BLIK, z którego korzysta 65 proc. kupujących prezenty online” - zauważyli autorzy badania. Kolejne są karty płatnicze (41 proc.) oraz szybkie przelewy online, z których korzysta co piąty kupujący.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że nie można zapominać o rosnącym ryzyku w sieci, gdyż prawie 1/4 Polaków padła ofiarą oszustwa online, a niemal 70 proc. deklaruje obawy związane z bezpieczeństwem transakcji.

„Zawsze w centrum całego systemu bezpieczeństwa pozostaje czynnik ludzki – zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i samych klientów. Najważniejszym elementem ochrony jest konsekwentne przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania do nieznanych źródeł i niezweryfikowanych komunikatów” - przestrzega, cytowana w badaniu, wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Jej zdaniem, im większa świadomość zagrożeń i umiejętność krytycznej oceny informacji, tym skuteczniej można przeciwdziałać oszustwom płatniczym, manipulacji i dezinformacji.

AI pomaga Polakom przy zakupach prezentów

Z badania wynika również, że 14 proc. skorzystało z narzędzi AI przy zakupach prezentów świątecznych, a kolejne 25 proc. planuje to jeszcze w tym sezonie zrobić. Najbardziej cyfrowo zaawansowane pozostaje młode pokolenie – 67 proc. generacji Z deklaruje już użycie lub zamiar skorzystania z AI przy okazji zakupu tegorocznych prezentów świątecznych. Użytkownicy cenią sztuczną inteligencję przede wszystkim za łatwiejsze porównanie ofert (26 proc.), oszczędność czasu (22 proc.) oraz pomoc w unikaniu oszustw (19 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą 4P na zlecenie DXC Technology Polska na próbie 1013 Polaków w wieku 18 –70 lat.

BLIK to polski system płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł. W trzecim kwartale 2025 r. zrealizowano blisko 744 mln transakcji o kwocie 112,3 mld zł. To wzrost o 19 proc. pod względem liczby transakcji i o 26 proc. pod względem ich wartości w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. DXC Technology (NYSE: DXC) dostarcza oprogramowanie, usługi i rozwiązania związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.