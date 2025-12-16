500 zł i więcej na świąteczne wydatki

Więcej niż co czwarty badany (27%) zamierza zmieścić się ze swoimi świątecznymi wydatkami w 500 zł, jednak prawie połowa ankietowanych (45%) planuje przekroczyć tę sumę, wynika z badania "Świąteczne finanse Polaków 2025" zrealizowanego na zlecenie Kruka. Jednocześnie prawie co piąty Polak (18%) nie potrafi dziś oszacować swoich świątecznych wydatków, a 11% badanych deklaruje, że nie wyda ani złotówki, bo albo nie organizuje świąt, albo ich nie obchodzi.

Planujemy nieco zacisnąć pasa

W tym roku w porównaniu do ubiegłego planujemy nieco zacisnąć pasa. W 2024 roku świąteczny budżet u 24% Polaków zamykał się maksymalnie w kwocie 500 zł (wzrost o 3 pkt proc. w skali roku), a 56% planowało przekroczyć tę sumę (spadek o 11 pkt proc.). Z kolei odsetek osób nieumiejących oszacować świątecznych wydatków wzrósł z 12 na18%, podano.

"Zdecydowana większość Polaków (42%) deklaruje, że swój świąteczny budżet planuje w ogólnych zarysach i zostawia sobie pewną elastyczność. Do jeszcze swobodniejszego planowania i zakupów pod wpływem chwili przyznaje się 17% ankietowanych, a 15% badanych w ogóle nie planuje wydatków i decyzje zakupowe podejmuje na bieżąco. Z kolei prawie co piąty Polak (19%) skrupulatnie przygotowuje listę wydatków i potrzeb, której się trzyma" - czytamy w komunikacie.

Nasze obecne prezentowe plany są bardzo podobne do tych w 2024 roku. Wskazuje to więc, że w tym roku planujemy zaoszczędzić na dekoracjach i wigilijnym menu, podkreślono.

Kupimy skromniejsze upominki

Największy odsetek badanych (28%) planuje skromniejsze upominki - do 300 zł - z czego 4% ankietowanych planuje zmieścić się w budżecie nieprzekraczającym 100 zł, a 10% w budżecie nieprzekraczającym 200 zł. Z kolei 19% Polaków deklaruje, że na prezenty pod choinkę przeznaczy więcej niż 300, ale mniej niż 500 zł. Prawie co dziesiąty ankietowany (11%) szacuje, że prezenty dla najbliższych będą go kosztować od 501 do 700 zł. Na największe wydatki związane z bożonarodzeniowymi podarkami przygotowuje się 18% ankietowanych, z czego 10% przeznaczy na ten cel między 700 a 1000 zł, a 8% deklaruje, że 1000 zł nie wystarczy na zakup prezentów. Aż 15% osób biorących udział w badaniu nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy przeznaczy na ten cel, a 9% nie wyda ani złotówki, podano również.

Z czego kupimy prezenty?

"Wydatki świąteczne pokryjemy przede wszystkim z bieżących dochodów (76%), a 30% ankietowanych sięgnie po oszczędności. Z kolei 8% badanych planuje sfinansować święta z pomocą pożyczki lub kredytu: 3% ankietowanych zapożyczy się u rodziny lub znajomych, 2% badanych skorzysta z pożyczki lub kredytu w banku, z kolei 3% zamierza podreperować świąteczny budżet tzw. chwilówką" - zakończono.

Badanie "Świąteczne finanse Polaków 2025" zostało przeprowadzone na panelu Ariadna na zlecenie Kruk S.A. metodologią CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku powyżej 18 lat. Badanie odbyło się 28 listopada - 1 grudnia 2025 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1077 osób.

