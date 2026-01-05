Auchan Polska i Ceetrus podpisały przedwstępną umowę sprzedaży portfela handlowego obejmującego osiem centrów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce na rzecz Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF, węgierskiego funduszu inwestycyjnego, przy czym doradzał zespół Greenberg Traurig, podał ten ostatni.

Jedna z największych transakcji na rynku nieruchomości w Polsce w 2025 roku

Transakcja portfelowa, ustrukturyzowana jako transakcja typu sale-and-leaseback, jest jedną z największych transakcji na rynku nieruchomości w Polsce w 2025 roku. Auchan pozostanie najemcą kluczowym (anchor tenant) tych aktywów handlowych na podstawie 15-letniej umowy najmu z gwarantowanymi opcjami dalszego przedłużenia, podano.

Reklama

"Sprzedaż tego portfela ośmiu centrów handlowych, objętych długoterminowymi umowami sale-and-leaseback, zachowuje operacyjny zasięg Auchan w Polsce. Ta transakcja odzwierciedla odporność polskiego rynku nieruchomości handlowych oraz utrzymujące się zaufanie kapitału instytucjonalnego do wysokiej jakości infrastruktury handlowej" - powiedział partner w warszawskiej Greenberg Traurig Karol Brzoskowski, cytowany w komunikacie.

Greenberg Traurig to międzynarodowa kancelaria prawna o szerokim zakresie działalności, zatrudniająca ponad 3000 prawników obsługujących klientów w 51 biurach w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Ceetrus jest firmą z branży nieruchomości, która inwestuje w nieruchomości komercyjne, projekty rewitalizacji miejskiej oraz inwestycje typu mixeduse.

Adventum Penta Fund SCA SICAVRAIF jest częścią Adventum Group, węgierskiej grupy kapitałowej zarządzającej funduszami inwestycyjnymi koncentrującymi się na aktywach nieruchomościowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa posiada obecnie ponad 700 000 m2 nieruchomości komercyjnych i biurowych. Zarządza nieruchomościami w Polsce, na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.