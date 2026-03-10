Groźby Trumpa wobec Iranu

Laridżani skomentował w ten sposób wcześniejszy wpis Trumpa.

Prezydent USA zapowiedział na swojej platformie Truth Social, że jeżeli Iran zrobi cokolwiek, co zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, „zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone Ameryki DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ niż do tej pory”.

„Ponadto zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu – śmierć, ogień i furia będą nad nimi panować – ale mam nadzieję i modlę się, aby to się nie stało!” - napisał Trump.

Atak USA i Izraela na Iran

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że nie zezwoli na transport ani „jednego litra ropy” z Bliskiego Wschodu, jeśli ataki USA i Izraela na Iran będą kontynuowane.