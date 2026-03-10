Systemowe bariery w uzyskaniu godnych świadczeń przez sportowców

Kwestia zbyt niskich świadczeń emerytalnych jest zagadnieniem złożonym, które wykracza poza ramy problemów wynikających jedynie z krótkiego stażu pracy. Wśród grup szczególnie dotkniętych przez obecny system emerytalny znajdują się zasłużeni polscy sportowcy. Mimo wieloletniego reprezentowania kraju na najważniejszych arenach międzynarodowych, wielu z nich jest zmuszonych do życia za minimalne świadczenia, co wywołuje liczne kontrowersje. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla środowiska polskich kajakarzy.

Dziedzictwo PRL a brak składek emerytalnych

Źródło trudnej sytuacji emerytalnej wielu zawodników tkwi w realiach społeczno-gospodarczych lat 70. i 80. XX wieku. Wówczas główną formą wsparcia finansowego dla sportowców były stypendia, od których nie odprowadzano żadnych składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji obecny system nie uwzględnia tych okresów przy wyliczaniu emerytur. Sytuację pogarsza fakt, że wielu zawodników figurowało w dokumentach jako pracownicy zakładów pracy, choć w rzeczywistości było to zatrudnienie fikcyjne, mające jedynie pozorować opłacanie składek. Choć sportowcy dysponują świadectwami pracy, brak realnych przepływów finansowych i odprowadzonych składek sprawia, że ZUS odmawia wliczenia tego okresu do stażu pracy.

Walka o sprawiedliwość w sądach

Problem drastycznie niskich emerytur dotknął między innymi kajakarzy, w tym uczestników Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, takich jak Waldemar Merk i Andrzej Klimaszewski, a także Tomasza Świerczyńskiego. Andrzej Klimaszewski w swoich wypowiedziach dla mediów wskazywał, że wieloletnia aktywność w kadrze narodowej, która stanowiła jego główne źródło utrzymania, nie została uznana przez sądy jako okres składkowy, co skutkowało przyznaniem mu świadczenia zbliżonego do ustawowego minimum. Argumentacja ZUS pozostała nieugięta: wypłaty w formie stypendiów czy diet obozowych nie podlegały ozusowaniu, dlatego nie mogą stanowić podstawy do wyliczenia wyższej emerytury.

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego

Sytuacja zmieniła się w 2022 roku, kiedy to Sąd Najwyższy rozpatrzył sprawę kajakarzy i stanął po stronie byłych sportowców. Sąd uznał, że stypendia powinny być wliczane do podstawy wymiaru emerytury, nawet jeśli w przeszłości nie odprowadzano od nich składek. Sędziowie argumentowali, że realna wartość otrzymywanych wówczas środków, po przeliczeniu na współczesne realia finansowe, oscylowała w granicach 8 do 12 tysięcy złotych, co powinno być wystarczającym argumentem za wyższymi świadczeniami. Mimo tego korzystnego dla sportowców rozstrzygnięcia, wielu zawodników wciąż napotyka na przeszkody formalne. Głównym problemem pozostaje brak dokumentacji potwierdzającej pobieranie stypendiów, a Polski Związek Kajakowy jest w stanie jedynie potwierdzić sam fakt przynależności do kadry narodowej i uczestnictwa w zawodach rangi mistrzowskiej lub olimpijskiej, co często okazuje się niewystarczające dla organów rentowych.