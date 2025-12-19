Rosja przyszykowała kolejny straszak na Europę. Na terytorium zaprzyjaźnionej Białorusi trafiły właśnie pociski Oresznik, które mogą przenosić broń jądrową. Poinformował o tym sam Alaksandr Łukaszenka. Nowa broń nie tylko bez problemu będzie mogła razić cele w najdalszych zakątkach, ale w jej zasięgu są także stolice Niemiec, Szwecji czy Finlandii.

Potężne rakiety przy polskiej granicy. Białoruś dostała prezent od Rosji

Decyzja o rozmieszczeniu tej broni nie jest przypadkowa. Prezydent Władimir Putin w sierpniu 2025 roku wskazał konkretne lokalizacje w Białorusi, podkreślając strategiczne znaczenie Oresznika dla bezpieczeństwa Rosji i jej sojusznika. Z kolei Łukaszenka powtarza, że broń ta jest "odpowiedzią na eskalację ze strony Zachodu", choć eksperci podkreślają, że w praktyce Białoruś stała się jedynie narzędziem w rękach Kremla.

Rozlokowanie tej broni jest kolejnym elementem strategicznej gry Kremla. Podczas wrześniowych ćwiczeń nuklearnych Rosji i Białorusi symulowano użycie podobnych systemów, co pokazuje, że Oresznik jest traktowany jako realne narzędzie odstraszania i polityki siły. Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie rakiety do służby na Białorusi może przyspieszyć wyścig zbrojeń hipersonicznych w Europie i zmusić NATO do rewizji własnych strategii obronnych. Nie jest również tajemnicą, że pociski będą wycelowane w strategiczne obiekty wojskowe UE, w tym stolice krajów.

Polska w zasięgu przerażającej broni. Atak na Warszawę w ciągu 2 minut

Ukraiński kanał "Telegraf" podaje, że rakieta Oresznik wystrzelona z terytorium Białorusi mogłaby dotrzeć do Warszawy w około 2 minuty i 20 sekund. Inne miasta w regionie znalazłyby się w jej zasięgu jeszcze szybciej. Atak na Lublin nastąpiłby po nieco ponad 2 minutach od startu rakiety, a do Wilna broń dotarłaby już po około minucie. Z kolei uderzenie na Kijów nastąpiłoby po około 1 minucie i 50 sekundach. Tak krótki czas oznaczałby skrajnie ograniczone możliwości reakcji zarówno systemów obrony powietrznej, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności cywilnej.

Rosyjski potwór niszczy całe miasta. Czym jest Oresznik?

Oresznik, nowy hipersoniczny pocisk balistyczny średniego zasięgu (IRBM), to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii zbliżonej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Wyposażony w silnik na paliwo stałe, jest mobilny i wystrzeliwany z platform naziemnych, co zapewnia wysoką manewrowość i utrudnia jego wykrycie.

Rakieta rozwija prędkość powyżej Mach 10 (około 12300 km/h), a według niektórych raportów osiąga nawet Mach 11, stając się jednym z najszybszych pocisków w arsenale Rosji. Zasięg Oresznika wynosi około 4000 km. Pocisk wyposażono w głowicę MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), który może przenosić do sześciu niezależnie kierowanych ładunków, zarówno konwencjonalnych, jak i nuklearnych.