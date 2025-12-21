Drzwi na południe Europy są coraz szerzej otwarte. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu nowy odcinek drogi ekspresowej S1, jednej z ważniejszych trasa dla kierowców w Polsce, ale nie tylko. S1 to także fragment VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Teraz kierowcy mogą już korzystać z ponad 17-kilometrowego odcinka od węzła Brzeszcze przez Dankowice do węzła Bielsko-Biała Hałcnów.

S1 Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów

Odcinek S1 Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów to było prawdziwe wyzwania dla wykonawcy. Na trasie zrealizowaliśmy 19 obiektów mostowych i wiaduktów, w tym siedem o funkcji przejść dla zwierząt. Ponadto wybudowano dwa mury oporowe oraz pięć przepustów skrzynkowych dla celów ekologicznych.

Na tym blisko 12-kilometrowym odcinku powstały również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Dankowice Wschód i MOP Dankowice Zachód oraz węzeł Stara Wieś, w pobliżu którego mieścić się będzie nowy Obwód Utrzymania Drogi.

Przebudowany w ramach inwestycji węzeł Bielsko-Biała Hałcnów łączy S1 z drogą ekspresową S52 w kierunku Cieszyna i granicy z Czechami, a w przyszłości także połączy S1 z Beskidzką Drogą Integracyjną prowadzącą do Krakowa. Dzięki temu stanie się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w regionie.

Największe wyzwanie na S1

Największym wyzwaniem dla wykonawcy była budowa tunelu na obejściu Węgierskiej Górki, z którego od dwóch miesięcy kierowcy mogą już korzystać z tego odcinka. Na odcinku, który ma zaledwie 8,5 km długości powstały dwa tunele, pięć estakad i trzy mosty.

S1 Oświęcim - Dankowice

W sierpniu do ruchu oddany został ponad 10-kilometrowy fragment S1 od węzła Oświęcim do Brzeszcz, wraz z częścią obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. Na trasie powstało 18 obiektów inżynierskich, w tym estakada o długości 480 m i most nad Wisłą. Gotowa była też dalsza część odcinka w kierunku Dankowic o długości 5 km, która musiała poczekać na oddanie kolejnego odcinka Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów. Teraz S1 została połączona w spójny ciąg od Oświęcimia przez Brzeszcze aż do Bielska-Białej i dalej w kierunku Żywiecczyzny.

