Łączna długość odcinków Turowo – Podgaje i Podgaje – Jastrowie to ponad 35 km. Będą one stanowiły część drogi ekspresowej S11 między Koszalinem a Piłą. GDDKiA podała, że inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Reklama

/> />

Reklama

Kiedy kierowcy pojadą nową trasą?

Podpisanie umowy planowane jest w III kwartale 2026 roku, a prace budowlane przypadną na lata 2029-2030.

Wykonawca zrealizuje zadanie w formule projektuj i buduj. W ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy ma zostać opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma zająć ok. roku, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące.

Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

S11 w Wielkopolsce

Wcześniej GDDKiA informowała o ogłoszeniu przetargów na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S11: Ujście – Budzyń, Budzyń – Parkowo o łącznej długości 43,1 km. Będzie to fragment S11 między Poznaniem a Piłą.