Według obliczeń agencji Reuters, w styczniu 2026 r. dochody Rosji z tytułu podatków od produkcji ropy naftowej ma wynieść 380 mld rubli (czyli około 4,72 mld dolarów). Jak podaje agencja oznacza to spadek o 16 proc. w porównaniu z tym miesiącem i o 55 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r.

Reuters przypomina, że dochody z ropy naftowej i gazu stanowią jedną czwartą budżetu Rosji i są głównym źródłem dochodów Moskwy, z których finansowana jest wojna w Ukrainie.

Wpływy z podatku od wydobycia surowców mineralnych (MET) stanowią podstawowe źródło dochodu budżetu Rosji. Opłatę uiszczana jest do 28. dnia każdego miesiąca i jest zależna od wydobycie ropy naftowej w poprzednim miesiącu.

Główne przyczyny spadku dochodów

Reuters zauważa, że mniejsze wpływy do kasy Kremla w styczniu to wynik spadku cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych w porównaniu z listopadem średnio o 12 proc.

Kolejny czynnik to silniejszy kurs rubla wobec dolara amerykańskiego w grudniu i niższe ceny produktów naftowych.

Spadek dochodów o ponad połowę

Jak wynika z obliczeń Reutersa, w grudniu stawka podatku wyniesie około 14 266 rubli za tonę, co oznacza spadek o 19 proc. (o 3 400 rubli za tonę metryczną) w porównaniu do listopada i o 17 000 rubli za tonę (-54 proc.) od kwoty z grudnia 2024 r.

Ostatnio tak niskie stawki były obserwowane w grudnia 2022 r., kiedy państwa Unii Europejskiej oficjalnie nałożyły embargo na rosyjską ropę.

Źródło: Reuters