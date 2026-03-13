Zapomnisz o tej opłacie? Będziesz musiał zapłacić ponad 900 zł kary. Masz czas do 25 marca

O jakiej opłacie mowa i do kiedy należy ją uiścić? Chodzi o abonament RTV. Opłatę tę należy zapłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Celem opłaty jest wspieranie misji realizowanej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Ten sposób finansowania mediów publicznych jest stosowany nie tylko w Polsce, ale również powszechnie w innych państwach europejskich. Ustawa przewiduje zwolnienia z tej opłaty dla określonych grup osób, natomiast osoby do niej zobowiązane, które jej nie uiszczają, narażają się na konsekwencje w postaci kary finansowej.

Zasady opłacania abonamentu RTV. Kto musi płacić abonament RTV?

Abonament RTV na rok 2025 dotyczy wszystkich użytkowników posiadających odbiornik radiowy lub telewizyjny. Sprzęt taki należy zarejestrować w ciągu 14 dni od momentu zakupu, a następnie regularnie uiszczać wymagane należności. Obowiązek ten obejmuje nie tylko gospodarstwa domowe, ale także posiadaczy samochodów z radioodbiornikiem oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące te urządzenia.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku miesięczna stawka za korzystanie z odbiornika radiowego wynosi 9,50 zł, natomiast za posiadanie telewizora lub obu urządzeń jednocześnie trzeba zapłacić 30,50 zł. Jeśli zdecydujesz się opłacić abonament za cały rok z góry, możesz liczyć na 10 proc. zniżki, co obniża łączny koszt do 329,40 zł w przypadku telewizora oraz 102,60 zł w przypadku samego radia. Warto pamiętać, że za używanie niezarejestrowanego sprzętu grozi wysoka kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki, co przy telewizorze oznacza wydatek rzędu 915 zł. Z opłat zwolnione są m.in. osoby powyżej 75. roku życia, inwalidzi wojenni oraz emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza określonego progu dochodowego. Według zapowiedzi rok 2026 ma być ostatnim, w którym ten system finansowania mediów publicznych obowiązuje w obecnej formie.

Kary za brak opłacania abonamentu RTV w 2026 roku

W 2026 roku kary za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV są rekordowo wysokie i stanowią 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w danym roku.

Wysokość kar w 2026 roku wynosi:

915 zł - za niezarejestrowany odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiowy łącznie).

285 zł - za niezarejestrowany odbiornik radiowy.

Kluczowe zasady nakładania kar:

Stwierdzenie posiadania odbiornika: Kara jest nakładana, gdy podczas kontroli pracownik Poczty Polskiej stwierdzi posiadanie sprawnego, ale niezarejestrowanego urządzenia zdolnego do natychmiastowego odbioru programu.

Urządzenia mobilne: Zgodnie z orzecznictwem, kara może dotyczyć także komputerów, tabletów czy smartfonów, jeśli są one wykorzystywane jako odbiorniki RTV.

Zaległości płatnicze: Osobom, które zarejestrowały odbiornik, ale przestały płacić abonament, nie grozi jednorazowa kara 915 zł, lecz egzekucja zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę. Ściąganiem tych należności zajmuje się Urząd Skarbowy, który może zająć środki na koncie bankowym, z emerytury lub pensji.

Termin płatności: Aby uniknąć odsetek, bieżące opłaty należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca.

Rok 2026 ma być ostatnim rokiem obowiązywania abonamentu w tej formie - od 1 stycznia 2027 roku planowane jest zastąpienie go nową opłatą audiowizualną finansowaną bezpośrednio z budżetu państwa.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku?

W 2026 roku lista osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV pozostaje szeroka, jednak w większości przypadków wymaga dopełnienia formalności na poczcie. Największą grupę stanowią seniorzy, przy czym osoby, które ukończyły 75. rok życia, korzystają ze zwolnienia automatycznie dzięki danym z rejestru PESEL. Nieco młodsze osoby, po 60. roku życia, również mogą przestać płacić, o ile ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza kwoty 4451,78 zł. Prawo do darmowych mediów publicznych przysługuje także osobom z orzeczoną pierwszą grupą inwalidzką, znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy, a także osobom niesłyszącym i niewidomym, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent. Z obowiązku tego zwolnieni są również inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Ulga obejmuje także osoby korzystające ze stałych zasiłków z pomocy społecznej oraz członków rodzin pozostałych po kombatantach. Należy jednak pamiętać, że poza najstarszymi seniorami, każda z tych osób musi osobiście udać się do placówki Poczty Polskiej, okazać odpowiedni dokument potwierdzający uprawnienie i złożyć oświadczenie, ponieważ zwolnienie zaczyna obowiązywać dopiero od kolejnego miesiąca po zgłoszeniu.

Istotne informacje dotyczące abonamentu RTV 2026 - podsumowanie

W 2026 roku miesięczna opłata za abonament RTV wynosi 30,50 zł w przypadku posiadania telewizora (lub telewizora i radia) oraz 9,50 zł, jeśli dysponujesz wyłącznie odbiornikiem radiowym. Osoby decydujące się na zapłacenie za cały rok z góry mogą liczyć na 10 proc. zniżki, co obniża roczny koszt do odpowiednio 329,40 zł za telewizor lub 102,60 zł za radio. Używanie niezarejestrowanego sprzętu wiąże się z dotkliwą karą finansową, która wynosi 30-krotność miesięcznej stawki, czyli aż 915 zł za telewizor oraz 285 zł za radio. Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Poczty Polskiej, a w przypadku stwierdzenia zaległości u osób, które zarejestrowały odbiornik, ale przestały płacić, egzekucją należności zajmuje się Urząd Skarbowy, co może skutkować zajęciem środków na koncie lub z emerytury.

Z obowiązku płacenia zwolnieni są automatycznie seniorzy powyżej 75. roku życia, natomiast inne grupy, takie jak osoby z pierwszą grupą inwalidzką, inwalidzi wojenni, bezrobotni czy emeryci po 60. roku życia z niskim świadczeniem (poniżej 4451,78 zł brutto), muszą samodzielnie zgłosić uprawnienie na poczcie. Ważnym terminem dla wszystkich płacących jest 25. dzień każdego miesiąca, do którego należy uregulować należność, by uniknąć odsetek. Rok 2026 jest o tyle szczególny, że według zapowiedzi ma być ostatnim rokiem funkcjonowania abonamentu w tej formie, ponieważ od 2027 roku planowane jest wprowadzenie nowego systemu finansowania mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa.