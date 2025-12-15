Rosyjska ropa najtańsza od połowy 2020 roku

Jak wskazali w poniedziałek analitycy Refleksu ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły do 37 dol. za baryłkę i są najniższe od połowy 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa. W skali roku ropa Urals potaniała o 25,78 dol. na baryłce. W tym samym czasie ropa Brent potaniała o 11,53 dol. na baryłce.

Analitycy dodali, że aktualnie rosyjska ropa Urals jest na baryłce o 25 dol. tańsza od ropy Brent.

„W sumie od 21 listopada, czyli momentu wejścia w życie amerykańskich sankcji ropa Urals potaniała o 13,10 dol. na baryłce. W tym samym okresie ceny ropy Brent spadły symboliczne o 0,30 dol. na baryłce” - przekazał Refleks.

Spadki cen rosyjskiej ropy przyspieszyły po ogłoszeniu amerykańskich sankcji

Zaznaczyli, że spadki cen rosyjskiej ropy naftowej wyraźnie przyspieszyły po ogłoszeniu w listopadzie przez Departament Skarbu USA sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft, Łukoil, ich spółki zależne oraz Gazprombank. „Sekretarz stanu USA w uzasadnieniu podkreślił, że sankcje są wynikiem braku zgody prezydenta Rosji na zakończenie wojny z Ukrainą. Rosnieft kontroluje ponad połowę rosyjskiej produkcji ropy naftowej, a udział obu koncernów w całkowitym rosyjskim eksporcie ropy naftowej drogą morską i rurociągami to ponad 60 proc.” - wyjaśniono.

W ocenie analityków „presję na spadek cen” rosyjskiej ropy, poza sankcjami, wywiera rosnąca konkurencja na rynku azjatyckim, gdzie trafia ponad 85 proc. eksportowanej rosyjskiej ropy naftowej. „Arabia Saudyjska po obniżce cen sprzedaży swojej ropy naftowej dla rynków azjatyckich na grudzień, zdecydowała się na podobny ruch w styczniu” - zauważyli eksperci.

Dodali, że Saudi Aramco ustaliło oficjalną cenę sprzedaży swojej flagowej ropy naftowej Arab Light dla rynków azjatyckich w styczniu na poziomie 0,60 dol. na baryłce powyżej cen benchmarku Oman/Dubai. „Dyferencjał został obniżony w skali miesiąca o 0,40 dol. na baryłce i będzie najniższy od początku 2021 roku” - wskazano.