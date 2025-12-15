Namacalne gwarancje bezpieczeństwa są kluczowe

Całkowite wycofanie się wojsk ukraińskich z Donbasu proponują Stany Zjednoczone w ramach forsowanego projektu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.

Przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych krajów UE w poniedziałek w Brukseli Kallas dowodziła, że skoro wejście Ukrainy do NATO, gwarantujące jej parasol ochronny, nie wchodzi w grę lub jest wykluczone, to kluczowe stają się namacalne gwarancje bezpieczeństwa. - Nie mogą to być obietnice na papierze. Muszą to być prawdziwe wojska, realne możliwości, aby Ukraina mogła się bronić - podkreśliła.

Donbas nie jest ostatecznym celem Putina

- Musimy zrozumieć, że Donbas nie jest ostatecznym celem Putina. Jeśli zdobędzie Donbas, twierdza upadnie, a wtedy z pewnością (siły rosyjskie - PAP) będą kontynuować podbój całej Ukrainy - zaznaczyła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Według niej, jeśli Ukraina upadnie, w niebezpieczeństwie będą również inne regiony w Europie. - Wiemy to z historii i powinniśmy się z niej uczyć - dodała.

Z Brukseli Magdalena Cedro