Zełenski przyleci do Polski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje wizytę w Polsce 19 grudnia.

Reklama

Reklama

Spotkanie z Karolem Nawrockim

Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie; ustalane są szczegóły planowanej wizyty - poinformował rzecznik prezydenta.

Jak dodał, główne tematy rozmów prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, które odbędą się 19 grudnia w Warszawie, będą dotyczyły bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych.