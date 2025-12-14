Zełenski przyleci do Polski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje wizytę w Polsce 19 grudnia.
Spotkanie z Karolem Nawrockim
Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie; ustalane są szczegóły planowanej wizyty - poinformował rzecznik prezydenta.
Jak dodał, główne tematy rozmów prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, które odbędą się 19 grudnia w Warszawie, będą dotyczyły bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych.