"Zawsze woleliśmy kosztowną wolność od bardzo kosztownej i wygodnej służebności"

W wystąpieniu na zakończenie festynu pod nazwą Atreju, zorganizowanego w rzymskim Zamku Świętego Anioła, włoska premier mówiła: - Podniesiony został alarm, bo prezydent Donald Trump powiedział w zdecydowany sposób, że USA zamierzają wycofać się z zaangażowania w Europie, a Europejczycy muszą bronić się sami. To znaczy: dzień dobry, Europo. Przez 80 lat oddaliśmy w ich ręce nasze bezpieczeństwo, myśląc, że taki dzień nigdy nie nadejdzie i że to jest gratis.

Reklama

Reklama

- Ja mówię zawsze, że wolność ma swoją cenę, a my, w przeciwieństwie do innych, nigdy nie kochaliśmy zewnętrznych ingerencji z żadnej strony. Zawsze woleliśmy kosztowną wolność od bardzo kosztownej i wygodnej służebności - dodała Meloni.

Wzmocnienie dialogu z USA na równych prawach, a nie na zasadach podrzędności

Włoska premier oświadczyła: - Konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach, a nie na zasadach podległości.

Zapewniła też: - Od pierwszego dnia stoimy u boku Ukrainy i będziemy kontynuować wsparcie dla niej, by bronić też naszego bezpieczeństwa narodowego i dążyć do pokoju.

"Pokoju nie buduje się piosenkami Johna Lennona, ale odstraszaniem"

- Pokoju nie buduje się piosenkami Johna Lennona, ale odstraszaniem - powiedziała włoska premier.

Szefowa rządu mówiła: - Chcemy budować poważny kraj, także ze środków Unii Europejskiej.

Zauważyła, że Włochy, które były na końcu, jeśli chodzi o wydawanie unijnych pieniędzy, teraz są w czołówce.

"Europa nie jest u schyłku. Jest żywą cywilizacją"

Meloni oświadczyła: - Europa nie jest u schyłku. Jest żywą cywilizacją, która ma nadal swoją misję.

- Nie pozwolimy na to, by stała się karykaturą - dodała.

Premier odnotowała, że trzy lata temu, kiedy centroprawica doszła do władzy we Włoszech, w nagłówkach międzynarodowej prasy można było przeczytać: „Europa drży, Meloni zagraża europejskiej stabilności”. Teraz zaś, jak dodała, brytyjski „Financial Times” pisze: „Europa powinna uczyć się od Włoch”.

Nazwa dorocznego festynu Braci Włoch - Atreju nawiązuje do imienia postaci wojownika z powieści „Niekończąca się historia” Michaela Endego.

Gościem spotkania był przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, były premier Mateusz Morawiecki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka