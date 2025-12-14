Konflikt Donalda Tuska z Karolem Nawrockim prowadzi do paraliżu państwa

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys zapytano, czy konflikt pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform.

Na w ten sposób zadane pytanie „zdecydowanie tak” odpowiedziało 34 proc. pytanych, a „raczej tak” 42 proc., czyli łącznie 76 proc. badanych.

Tylko 3 proc. respondentów jest „zdecydowanie” przekonanych, że konflikt nie prowadzi do paraliżu państwa, a 15,9 proc. uważa, że „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie ma 5,1 proc. badanych.

Wyborcy KO najbardziej pesymistyczni

Najbardziej pesymistyczni są wyborcy koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tym gronie aż 86 proc. badanych uważa, że spór Tusk - Nawrocki paraliżuje państwo (z czego 39 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”). Jedynie 9 proc. wyborców obozu władzy nie widzi problemu.

Niewiele mniejszy pesymizm panuje wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja). Tutaj 72 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że konflikt blokuje reformy. Przeciwnego zdania jest 23 proc. badanych z tej grupy.

Wśród pozostałych wyborców odsetek osób dostrzegających możliwość paraliżu państwa wynosi 63 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 5-8 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.