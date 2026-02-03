Ropa tanieje

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 61,79 USD, niżej o 0,56 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 65,91 USD za baryłkę, w dół o 0,59 proc.

W centrum zainteresowania inwestorów na rynkach paliw pozostaje nadal kwestia relacji USA z Iranem oraz "wyjaśnienia" dotyczące umowy handlowej Stanów Zjednoczonych z Indiami.

Presja USA na Iran

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że spodziewa się rozmów USA z Iranem na temat nowej umowy nuklearnej w nadchodzących dniach, w oparciu o całą serię działań dyplomatycznych mających na celu uniknięcie wojny pomiędzy dwoma państwami.

"W tej chwili do Iranu płyną nasze statki, duże, największe i najlepsze, i prowadzimy rozmowy z Iranem" - powiedział prezydent USA w poniedziałek reporterom w Gabinecie Owalnym.

"Gdybyśmy mogli coś wymyślić byłoby wspaniale, a jeśli nie, prawdopodobnie wydarzyłyby się złe rzeczy" - powiedział Donald Trump.

Iran chce "uczciwych i sprawiedliwych negocjacji"

Z kolei prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował we wtorek na platformie X, że polecił ministrowi spraw zagranicznych swojego kraju Abbasowi Aragcziemu, aby "dążył do uczciwych i sprawiedliwych negocjacji" ze Stanami Zjednoczonymi.

"Biorąc pod uwagę prośby przyjaznych krajów regionu o zareagowanie na propozycję prezydenta USA dotyczącą rozmów, poleciłem ministrowi spraw zagranicznych przygotowanie gruntu pod sprawiedliwe i uczciwe negocjacje, o ile pojawi się atmosfera wolna od gróźb i nieuzasadnionych oczekiwań" – napisał Pezeszkian.

W rozmowach mogą uczestniczyć wysocy rangą urzędnicy w obu krajów, tacy jak wysłannik USA Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi - podała agencja informacyjna Tasmin, powołując się na anonimowe źródła.

"Dyplomacja to nie groźby i zastraszanie"

"Jesteśmy gotowi na dyplomację, ale oni (USA) muszą zrozumieć, że dyplomacja to nie groźby, zastraszanie ani naciski" - powiedział Araghchi w irańskiej państwowej telewizji.

"Będziemy niezłomni na tej drodze i mamy nadzieję wkrótce zobaczyć jej rezultaty" - dodał.

Porozumienie handlowe z Indiami

Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek o zawarciu porozumienia handlowego z Indiami, które obniży cła na towary z Indii z 25 proc. do 18 proc.

Donald Trump powiedział też, że premier kraju Narendra Modi zobowiązał się wstrzymać zakupy rosyjskiej ropy naftowej.

Prezydent Trump poinformował o porozumieniu we wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social, relacjonującym jego poniedziałkową rozmowę z Modim.

"Rozmawialiśmy o wielu sprawach, w tym o handlu i zakończeniu wojny między Rosją i Ukrainą. Zgodził się zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej od Stanów Zjednoczonych, a potencjalnie także od Wenezueli. To pomoże ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ na Ukrainie" - napisał Donald Trump.

"Z przyjaźni i szacunku dla premiera Modiego oraz, zgodnie z jego prośbą, ze skutkiem natychmiastowym, uzgodniliśmy umowę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Indiami, na mocy której Stany Zjednoczone będą pobierać obniżoną stawkę celną z 25 proc. do 18 proc." - dodał.

Donald Trump ogłosił, że Indie zobowiązały się do obniżenia własnych ceł i barier handlowych do zera, a także do zakupu w USA surowców, technologii i innych produktów o wartości 500 mld dolarów.

"Premier Modi i ja jesteśmy dwoma osobami, którzy ZAŁATWIAJĄ SPRAWY, czego nie można powiedzieć o większości" - zaznaczył Donald Trump.

Indie były dotąd jedyną spośród największych gospodarek świata, które nie wynegocjowały z administracją USA porozumienia handlowego.

Do ogłoszenia dochodzi po tym, gdy w ubiegłym tygodniu zakończyły się wieloletnie negocjacje na temat umowy handlowej Indii z UE.

Donald Trump w sierpniu 2025 nałożył na Indie dodatkowe 25 proc. cło za kupowanie rosyjskiej ropy naftowej.

Od tego czasu Indie znacząco ograniczyły import surowca z Rosji.

W sobotę prezydent USA twierdził natomiast, że Indie zgodziły się sprowadzać ropę z Wenezueli, by zastąpić dostawy z Iranu.

"W obliczu obecnych, ograniczonych zagrożeń, w tym geopolitycznych, rynki ropy powracają do swojej narracji - o nadpodaży surowca na świecie" - powiedziała Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynku w DM Phillip Nova Pte.