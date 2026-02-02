Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 61,75 USD, niżej o 5,31 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 65,80 USD za baryłkę, w dół o 5,08 proc. i po zwyżce w styczniu o 16 proc.

USA rozmawiają z Iranem

Ropa na globalnych rynkach mocno tanieje w poniedziałek o tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował, że Waszyngton rozmawia z Iranem.

Prezydent USA powiedział w niedzielę, że ma nadzieję na zawarcie porozumienia z Iranem.

Amerykański przywódca zaznaczył jednak, że jeśli do tego nie dojdzie, okaże się, czy efektem będzie wojna regionalna, czym grożą władze Iranu.

Donald Trump odniósł się w ten sposób do gróźb najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneia. Ajatollah ostrzegał, że amerykański atak na Iran wywoła wojnę, która obejmie cały region.

"Oczywiście, że on tak mówi, dlaczego miałby tak nie mówić?" - powiedział Donald Trump.

"Mamy tam największe, najpotężniejsze okręty na świecie, bardzo blisko. Mam nadzieję, że zawrzemy układ. Jeśli nie zawrzemy układu, przekonamy się, czy on miał rację" - dodał.

W sobotę Donald Trump przekonywał, że prowadzi "poważne" negocjacje z Iranem na temat jego programu jądrowego, choć przyznał, że mogą się zakończyć fiaskiem.

"Wall Street Journal": Atak na Iran nie nastąpi w bezpośredniej przyszłości

W niedzielę "Wall Street Journal" podał, że atak na Iran nie nastąpi w bezpośredniej przyszłości, bo USA wciąż przygotowują obronę przed możliwym odwetem Iranu.

Jeszcze w ub. środę Donald Trump ostrzegał Iran, by zawarł układ w sprawie swojego programu jądrowego, grożąc kolejnym "dużo gorszym" atakiem na kraj.

Donald Trump zaznaczył wówczas, że czas na zawarcie porozumienia ucieka.

"Ogromna Armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli" - pisał w środę Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

"Następny atak będzie o wiele gorszy! Nie dopuśćcie do tego ponownie" - ostrzegał wówczas Donald Trump.

Co oznaczają obecne spadki cen ropy naftowej?

Analitycy wskazują, że obecne spadki cen ropy naftowej na rynkach wyglądają raczej na "zmianę pozycji" a nie na "zmiany fundamentalne".

"Spadki cen ropy naftowej na rynkach wyglądają raczej na zmianę pozycji niż zmiany fundamentalne" - powiedział Haris Khurshid, CIO w Karobaar Capital LP.

"Bez nowego szoku podażowego ropa naftowa oddaje już część premii za ryzyko, a rynek dokonuje ponownej kalibracji po wycenie możliwych krótkoterminowych zakłóceń, które po prostu się nie zmaterializowały" - dodał.