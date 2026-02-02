Polska gospodarka przyspiesza

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w Polsce w 2025 r. był realnie wyższy o 3,6 proc. w porównaniu z 2024 r., wobec wzrostu o 3 proc. w 2024 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). Świadczy to o dużej odporności polskiej gospodarki - czytamy „DGP”

Polska w ścisłej czołówce UE

Dane dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zostaną opublikowane nieco później przez Eurostat, ale Polska znajdzie się najprawdopodobniej w ścisłej czołówce. Główne czynniki, które windują pozycję Polski, to silna konsumpcja prywatna i wzrost płac realnych, przyspieszenie inwestycyjne dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, ale też słabość gospodarki niemieckiej, która obniża średnią całej strefy euro - podaje „DGP”

Wzrost gospodarczy w UE

Jak czytamy w „DGP” - według wstępnych danych Eurostatu skorygowanych sezonowo i kalendarzowo PKB w ujęciu rocznym urósł o 1,6 proc. w całej UE i o 1,5 proc. w strefie euro. W IV kw. 2025 r. skorygowany sezonowo PKB wzrósł w ujęciu rocznym o 1,4 proc. w UE i 1,3 proc. w strefie euro.