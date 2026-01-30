Wzrost PKB Polski w 2025 roku

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2025 r. wzrósł o 3,6 proc., po wzroście o 3,0 proc. w 2024 r. - poinformował w piątek w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Dodał, że inwestycje w 2025 r. wzrosły o 4,2 proc. wobec spadku o 0,9 proc. w 2024 r.

Tusk: My naprawdę ich przegonimy

„My naprawdę ich przegonimy! Wzrost gospodarczy za cały 2025: Francja 0,9, Niemcy 0,3, Polska 3,6! A przed nami Rok Przyspieszenia” - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Domański: Rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił z kolei, że polska gospodarka jest w natarciu. „Zamykamy cały rok 2025 wzrostem PKB na poziomie 3,6 proc., znacznie wyżej niż poprzednie. Ścieżka wzrostu gospodarczego potwierdzona. Rosną inwestycje. Rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia” - napisał na platformie X Domański.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wzrost PKB na poziomie 3,5 proc.