Rok 2025 przewyższył oczekiwania

Jak podano w raporcie banku, polska gospodarka przewyższyła oczekiwania w 2025 r., a realny wzrost PKB przyspieszył do szacowanych 3,6 proc., najszybszego tempa od 2022 r. Po skurczeniu się w 2024 r. inwestycje trwałe wzrosły o ponad 4 proc., wspierane przez szybszą absorpcję funduszy UE i wzrost prywatnych wydatków inwestycyjnych związanych z transformacją energetyczną i cyfryzacją. Prywatna konsumpcja również wzrosła, choć w wolniejszym tempie niż w 2024 r., ponieważ wzrosła stopa oszczędności gospodarstw domowych.Do końca 2025 r. inflacja spadła do 2,4 proc. Bank centralny obniżył swoją stopę referencyjną o łącznie 175 punktów bazowych do 4,0 proc., przy czym oczekuje się dalszego łagodzenia.

EBOiR podnosi prognozę dla Polski

"Prognozuje się, że wzrost osiągnie 3,7 proc. w 2026 r., a następnie osłabi się do 3,0 proc. w 2027 r. Inwestycje publiczne będą wspierane przez szczytowe wypłaty funduszy UE z KPO i zwiększone wydatki na obronę" - wskazał bank w komentarzu.

"Jednak wzrost wydatków na obronę będzie osłabiony przez duże uzależnienie od importowanego sprzętu" - dodał.

Dodatkowo EBOR zwraca uwagę, że słabszy popyt eksportowy może być źródłem ryzyka dla wzrostu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) został utworzony w 1989 r. Głównym jego celem było wsparcie procesu transformacji gospodarczej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej - reform strukturalnych i sektorowych, a także sektora prywatnego. Do 2024 r. EBOR zainwestował ponad 190 mld euro w realizację blisko 7 tys. projektów.

Polska jest jednym z członków-założycieli EBOR. Do banku należy obecnie 75 państw z pięciu kontynentów, a także UE i Europejski Bank Inwestycyjny.

W 2025 r. EBOR zainwestował w Polsce 1,35 mld euro, z czego 74 proc. środków wsparło transformację energetyczną. Od 1991 r., czyli od momentu rozpoczęcia działalności, inwestycje banku w naszym kraju przekroczyły 16,6 mld euro, z czego 92 proc. trafiło do firm sektora prywatnego.