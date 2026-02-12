Wzrost PKB Polski w IV kw. 2025 roku

Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4% r/r w IV kw. 2025 r. wobec wzrostu o 3,8% r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Reklama

Konsensus rynkowy przewidywał 3,9% wzrostu PKB w IV kw. ub. r.

"Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo wo IV kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 4% rok do roku (wobec wzrostu o 3,5% w analogicznym okresie 2024 r.)" - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6%. Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzednie-go) zwiększył się o 4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 2 marca 2026 r., podał GUS.

(ISBnews)