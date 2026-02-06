Wzrost PKB w IV kw. 2025 r.

"Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2025 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2025 r. PKB był o ok. 4,1 proc. wyższy niż przed rokiem (możliwy przedział: 3,9-4,2 proc.), co oznacza, że dynamika roczna była wyższa niż w III kw." - podało MF.

Konsumpcja gospodarstw domowych w IV kw. 2025 r.

MF szacuje, że szacuje, że konsumpcja gospodarstw domowych w IV kwartale była o ok. 4,2 proc. wyższa niż przed rokiem (± 0,2 pkt. proc.) a inwestycje o ok. 4,3 proc. wyższe (± 0,1 pkt. proc.).

GUS podał, że PKB w 2025 r. zwiększył się o 3,6 proc., wobec wzrostu o 3,0 proc. rok wcześniej.