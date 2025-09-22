Sprzedaż detaliczna w sierpniu

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2025 r. wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 3,0 proc. rdr.

W ocenie analityków ING Banku Śląskiego przejściowe przyhamowanie sprzedaży detalicznej w sierpniu to efekt kalendarza, ale konsumpcja „ma się dobrze”, a sprzedaż dóbr trwałego użytku „odbija”.

W komentarzu wskazali, że w ujęciu rocznym największe wzrosty odnotowano w sprzedaży dóbr trwałego użytku, takich jak „odzież i obuwie” (18,9 proc. r/r), „meble, RTV, AGD” (13,9 proc. r/r) oraz samochodów (9,4 proc. r/r). Spadki miały miejsce w przypadku żywności (-3,4 proc. r/r) oraz prasy i książek (-2,0 proc. r/r).

Niższa niż miesiąc wcześniej dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym w sierpniu - zdaniem analityków ING - wynika w głównej mierze z mniejszej liczby dni handlowych oraz długiego weekendu (święto 15 sierpnia w piątek), który prawdopodobnie sprzyjał wyjazdom turystycznym, a nie spędzaniu czasu w galeriach handlowych. „Odzwierciedlają to spadki sprzedaży żywności i solidny (6,1 proc. r/r) wzrost sprzedaży paliw” - zauważyli.

Dodali, że trendy w zakresie popytu konsumpcyjnego są korzystne. „Rośnie popyt na dobra trwałego użytku i systematycznie poprawiają się nastroje konsumenckie, w tym skłonność do dokonywania większych zakupów” - stwierdzili analitycy.

Ich zdaniem jednak wzrost realnych dochodów do dyspozycji jest w tym roku mniej imponujący niż w 2024, jednak wzrost konsumpcji prywatnej w tym roku będzie najprawdopodobniej bardziej dynamiczny niż w roku ubiegłym. Według analityków dane o spożyciu gospodarstw domowych w II kwartale 2025 r. sugerują, że konsumenci są gotowi do sięgania po oszczędności zbudowane w ubiegłym roku.

Wzrost gospodarczy

„Struktura wzrostu gospodarczego w 2025 będzie prawdopodobnie nieco inna, niż spodziewaliśmy się na początku roku, że słabszymi inwestycjami (opóźnienia w realizacji projektów KPO), ale z większym wkładem konsumpcji” - poinformowali analitycy.

Dodali, że w efekcie podtrzymują prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku na poziomie 3,5 proc. Prognozują też, że w III kwartale br. wzrost PKB powinien być zbliżony do 4 proc. r/r. „Dane o sprzedaży nie wpływają istotnie na ocenę perspektyw dla polityki pieniężnej, gdyż uwaga Rady Polityki Pieniężnej (RPP) koncentruje się obecnie na danych o inflacji i płacach” - zauważyli.

Analitycy ING poinformowali też, że oczekują jeszcze jednej obniżki stóp procentowych o 25 pb w 2025 r. „Kluczowe pytanie, to czy nastąpi ona w listopadzie, przy okazji publikacji kolejnej projekcji makroekonomicznej, czy już w październiku” - zaznaczyli.