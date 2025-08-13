Wzrost PKB Polski w II kw. 2025 roku

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2025 r. PKB Polski wzrósł o 3,4 proc. rdr.

Reklama

Pełne dane o PKB w II kw. 2025 r. GUS poda 1 września.

"Gospodarka Polski przyspieszyła"

Gospodarka Polski przyspieszyła w II kwartale br., jest na ścieżce do osiągnięcia 3,5-proc. wzrostu PKB w tym roku - uważa ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jego zdaniem ryzykiem dla dalszych wzrostów jest słaba koniunktura na głównych rynkach eksportowych.

Ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak, komentując dane GUS, przekazał, że na bazie napływających danych miesięcznych szacuje, iż wzrost gospodarczy był głównie napędzany przez branże usługowe, przy będącym nadal niemal w stagnacji przemyśle i spadku aktywności w budownictwie. Kluczową składową, jak dodał, była konsumpcja prywatna, która według szacunków banku wzrosła o ok. 4 proc. rok do roku, po wzroście o 2,5 proc. w I kwartale br.

„Wskazuje na to m.in. solidny wzrost sprzedaży detalicznej w ubiegłym kwartale (5,8 proc. r/r vs. 1.4 proc. r/r w I kwartale 2025), co było m.in. związane z przesunięciem wydatków wielkanocnych z marca (święta w 2024) na kwiecień (2025)” - zauważył Antoniak. Jego zdaniem prawdopodobnie towarzyszył temu wzrost inwestycji, głównie publicznych, oraz dodatni wkład zmiany stanu zapasów i ujemny wkład eksportu netto.

Wzrost PKB w tym roku może wynieść 3,5 proc.

„Gospodarka przyspieszyła w II kwartale 2025 r. i jest na ścieżce do osiągnięcia wzrostu PKB o 3,5 proc. w tym roku” - uważa ekonomista banku. Jego zdaniem utrzymanie dynamicznego wzrostu PKB w drugiej połowie roku będzie wymagało dalszego ożywienia inwestycji, zwłaszcza prywatnych.

„Rozpoczęty cykl obniżek stóp procentowych i sygnały odbudowy popytu na kredyt oraz zwiększona absorpcja funduszy unijnych powinny sprzyjać realizacji projektów inwestycyjnych” - ocenił Antoniak. Dodał, że głównym ryzykiem dla dalszych wzrostów, zwłaszcza w przemyśle, pozostaje słaba koniunktura na głównych rynkach eksportowych.