Urząd statystyczny Unii Europejskiej, podał najnowsze dane o PKB z których wynika, że w drugim kwartale 2025 r. PKB skorygowany sezonowo wzrósł o 0,1 proc. w strefie euro i o 0,2 proc. w Unii Europejskiej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oznacza to spowolnienie wzrostu w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku, gdy PKB wzrósł o 0,6 proc. w strefie euro i o 0,5 proc. w UE.

W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, w drugim kwartale 2025 r. gospodarka Eurolandu rozwijała się w tempie 1,4 proc., a PKB Unii Europejskiej wzrosło 1,5 proc. Dane pokazują, że niewielkie spowolnienie widoczne było także w relacji rocznej, ponieważ w pierwszym kwartale tego roku wzrosty były na poziomie 1,5 proc. w strefie euro i 1,6 proc. w UE.

Polska wśród liderów wzrostu

Wśród państw członkowskich UE dla których dostępne są dane w drugim kwartale w porównaniu poprzednim kwartałem najszybciej rosła gospodarka Rumunii. W ciągu trzech miesięcy PKB Rumunii wzrosło o 1,2 proc. Na drugim miejscu znalazła się Polska. Nasz PKB było o 0,8 proc. większy niż w poprzednim kwartale, a na trzecim miejscu znalazły się Słowenia, Hiszpania i Bułgaria z kwartalnym wzrostem PKB o 0,7 proc.

W porównaniu rocznym Irlandia deklasuje wszystkie kraje UE. W drugim kwartale 2025 r. PKB Zielonej Wyspy było o 16,2 proc. większe niż przed rokiem. Na kolejnych miejscach znalazły się Cypr z rocznym wzrostem na poziomie 3,3 proc. i Bułgaria (3,1 proc.).

Czwarty najwyższy wynik odnotowała Polska i Litwa. Gospodarki obu tych państw rosły w tempie 3 proc.

Które gospodarki rozwijały się najwolniej?

Wśród wszystkich państw dla których dostępne są dane kwartalny spadek odnotowały Irlandia (-1,0 proc.) oraz Włochy i Niemcy (po -0,1 proc.)

Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym żadne państwo nie odnotowało spadku, jednak najwolniej rosły gospodarki Austrii (0,1 proc.) i Węgier (0,2 proc.).